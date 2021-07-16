Тест раскроет ваше самое сокровенное желание

Источник материала: Flytothesky





Думая о целях, планах, мечтах и желаниях, мы руководствуемся прожитым опытом, расставляем приоритеты и учитываем собственные потребности. И оказывается, что, несмотря на это, мы все не такие уж и разные. Мы все хотим одних и тех же вещей, просто никому об этом не говорим, а таим глубоко в душе. Хотите понять себя и узнать о своем сокровенном желании? Ваше подсознание и наш тест помогут это сделать.

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