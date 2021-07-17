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15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни

17.07.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

То, что еще пару лет назад казалось суперсовременным, супертехнологичным и новаторским, сегодня уже неактуально. Старые вещи выходят из пользования, технологии устаревают, инновации остаются на задворках истории. Сегодня мы покажем примеры того, как время летит, а наука и человеческие возможности не стоят на месте.

1. Когда-то этим старинным библиотечным инструментом пользовались, чтобы одновременно открывать семь книг. Тогда и предположить не могли, что через пару сотен лет мы будем носить в кармане все книги мира.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

2. Маленький локомотив, идущий по узким рельсам, нужен был для того, чтобы контролировать скорость движения автомобилей. Фото 1955 года, Нью-Йорк.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

3. Прапрапрадед современных роботов-пылесосов. Больше 60 лет назад такие приборы считались чудом, техникой будущего.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

4. Старейший во всем мире гидрокостюм, который больше похож на костюм из фильма ужасов. Его возраст – больше 160 лет.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

5. Вот так выглядела телефонная башня в Стокгольме в 19 веке. Представьте, что было с тысячами телефонных линий в ветреный день.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

6. Рельсовый цеппелин, или аэровагон. Даже в наши дни он выглядит довольно футуристично. Фото было сделано в Берлине в 30-х годах.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

7. Тонкий (для 60-х годов) телевизор, который Америка представила всему миру.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

8. Миниатюра «Крестьяне и радио», 1928 год. Их лица выражают полное недоумение и удивление.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

9. До появления современных технологий архивы с отпечатками пальцев в ФБР хранились вот таким образом. Интересно, сколько времени было нужно, чтобы найти совпадающие отпечатки.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

10. Оказывается, очки для просмотра ТВ существовали задолго до появления современных умных Google Glass, а именно в 60-е годы.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни

11. Ничего не напоминает? Американские ролики в начале 20 века выглядели именно так.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни

12. На этом фото 1956 года вы видите, как в самолет грузят жесткий диск объемом 5 мегабайт. А теперь вспомните, что одно фото, сделанное сегодня на смартфон, может весить больше 5 МБ.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

13. Это изобретатель Честер Макдаффи вместе со своим запатентованным водолазным костюмом, который весил больше 200 кг.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

14. Данное средство передвижения сложно назвать мотоциклом, но это он и есть. Фото сделано в 1925 году в Германии.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
Nationaal Archief

15. Посмотрите на размеры этой камеры для аэрофотосъемки времен Второй мировой. Человек на фоне такой техники кажется крошечным.

15 вещей и технологий из прошлого, которые сложно представить в наши дни
reddit.com

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