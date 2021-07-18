Моравецкий и Ко продолжают циничные акции против Беларуси под западным прикрытием

Источник материала: БT

Варшава тем временем не перестает искать пушечное мясо для своих экспериментов на белорусской территории. Моравецкий и Ко не стесняются в циничных акциях, продолжая подлую войну под западным прикрытием. Впрочем, сама Польша никогда не была подарком для Евросоюза, ведь исторически придерживается кредо: примазываться, когда это выгодно.

Неслучайно поведение Варшавы все больше раздражает Евросоюз. На этой неделе суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, призывая ее играть по европейским правилам. Требование польское руководство проигнорировало. При этом засматриваться на соседние белорусские территории Брюссель Варшаве не запрещает, скорее, наоборот. И здесь поляки рьяно взялись за дело.















Свет увидела третья часть сливов из канцелярии польского премьера, датированная августом 2020 года. Их обнародовал телеграм-канал "Тайны Европы". В этой переписке канцлера правительства Польши Михала Дворчика с премьером Моравецким раскрывается прямая попытка влиять на белорусский майдан. Речь идет буквально о разработке "прекрасного плана по Беларуси", который польская верхушка активно обсуждает как раз после 9 августа прошлого года. Вот только пара красноречивых фрагментов.

В планах Варшавы заодно был и срыв выступления сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио. Вот что премьеру Моравецкому предлагали замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач вместе с заместителем директора информационного центра польского правительства Мариушем Хлопиком. Идею Моравецкий охотно одобрил.





Читайте также:







