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Выбранная вами еда расскажет, какое время года вы любите

19.07.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Выбранная вами еда расскажет, какое время года вы любите

Каждая пора года дарит нам особое настроение и неповторимую атмосферу. Зимой хочется верить в сказку, весной – вдохновляться, осенью кажется, что нет ничего лучше домашнего уюта, а летом хочется наслаждаться каждым моментом и идти на безумства. Сегодня мы узнаем, какое время года вам ближе. И догадаться мы попробуем по выбранной вами еде.

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Каждая пора года дарит нам особое настроение и неповторимую атмосферу. Зимой хочется верить в сказку, весной – вдохновляться, осенью кажется, что нет ничего лучше...
 
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