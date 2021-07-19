Выбранная вами еда расскажет, какое время года вы любите

Источник материала: Flytothesky





Каждая пора года дарит нам особое настроение и неповторимую атмосферу. Зимой хочется верить в сказку, весной – вдохновляться, осенью кажется, что нет ничего лучше домашнего уюта, а летом хочется наслаждаться каждым моментом и идти на безумства. Сегодня мы узнаем, какое время года вам ближе. И догадаться мы попробуем по выбранной вами еде.

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