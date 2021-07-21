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Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру
21.07.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Оживить историческую архитектуру и вдохнуть в нее что-то новое – эту задачу ставит перед собой британский скульптор Мэтью Симмондс. Он вырезает из камня миниатюрные объекты, которые напоминают средневековые руины или реальные античные сооружения.
Его работы выглядят невероятно реалистично. Колонны, арки, лестницы и потолки поражают своей детализацией.
Несмотря на то, что Мэтью вдохновляется античной архитектурой, он не воспроизводит сооружения целиком и полностью. Вместо этого он берет отдельные элементы, добавляет новые статуи и лепнину и таким образом выражает себя.
Скульптор признался, что создает не просто объекты из камня, а особенные миры, в которые зритель может попасть, детально изучая его работы. Он хочет, чтобы люди заглядывали внутрь и ощущали себя частью этих сооружений.
На начальном Мэтью не представляет, как будет выглядеть финальное сооружение. Форма и интерьер могут меняться по мере работы с камнем.
Мужчину всегда притягивала церковная, средневековая и античная архитектура. С ними он чувствует максимальную близость. Также его привлекают изящные сооружения времен Византийский империи.
Как будто кто-то взял реально существующие священные места и поместил их в камень.
У этих миниатюрных руин и развалин есть своя собственная история и энергия.
Обратите внимание на игру света, теней и полутеней.
Внутреннее убранство выполнено максимально детально и аккуратно.
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Оживить историческую архитектуру и вдохнуть в нее что-то новое – эту задачу ставит перед собой британский скульптор Мэтью Симмондс. Он вырезает из камня...
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