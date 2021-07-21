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Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру

21.07.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Оживить историческую архитектуру и вдохнуть в нее что-то новое – эту задачу ставит перед собой британский скульптор Мэтью Симмондс. Он вырезает из камня миниатюрные объекты, которые напоминают средневековые руины или реальные античные сооружения.

Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру
Matt Simmonds

Его работы выглядят невероятно реалистично. Колонны, арки, лестницы и потолки поражают своей детализацией.

Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру
Matt Simmonds

Несмотря на то, что Мэтью вдохновляется античной архитектурой, он не воспроизводит сооружения целиком и полностью. Вместо этого он берет отдельные элементы, добавляет новые статуи и лепнину и таким образом выражает себя.

Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру
Matt Simmonds

Скульптор признался, что создает не просто объекты из камня, а особенные миры, в которые зритель может попасть, детально изучая его работы. Он хочет, чтобы люди заглядывали внутрь и ощущали себя частью этих сооружений.

Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру
Matt Simmonds

На начальном Мэтью не представляет, как будет выглядеть финальное сооружение. Форма и интерьер могут меняться по мере работы с камнем.

Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру
Matt Simmonds

Мужчину всегда притягивала церковная, средневековая и античная архитектура. С ними он чувствует максимальную близость. Также его привлекают изящные сооружения времен Византийский империи.

Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру
Matt Simmonds

Как будто кто-то взял реально существующие священные места и поместил их в камень.

Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру
Matt Simmonds

У этих миниатюрных руин и развалин есть своя собственная история и энергия.

Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру
Matt Simmonds

Обратите внимание на игру света, теней и полутеней.

Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру
Matt Simmonds

Внутреннее убранство выполнено максимально детально и аккуратно.

Мужчина вырезает из мрамора сооружения, напоминающие античную архитектуру
Matt Simmonds

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Оживить историческую архитектуру и вдохнуть в нее что-то новое – эту задачу ставит перед собой британский скульптор Мэтью Симмондс. Он вырезает из камня...
 
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