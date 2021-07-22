Исходя из того, какой дом вы построите, мы скажем, в каком вы настроении

Источник материала: Flytothesky





Настроение очень сильно влияет на наши мысли и мироощущение. Мир вокруг нас не меняется так стремительно, меняется лишь наше отношение к происходящему. Когда нам плохо и грустно, все кажется хмурым и безжизненным. А когда радостно и весело – окружение играет новыми красками и вторит нашему настроению. Давайте узнаем, в каком вы сейчас расположении духа. Для этого вам нужно пофантазировать и построить дом мечты.

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