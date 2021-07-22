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15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста

22.07.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Несмотря на то, что нас окружает хаос, мы знаем, что идеальный мир существует. Он в моментах, в секундах, в кадрах. Он может быть создан руками человека или стать стечением непредвиденных обстоятельств. И мы готовы доказать, что совершенству нет предела. Итак, 15 снимков, которые запросто можно назвать бальзамом на душу любого перфекциониста.

1. Не просто чистая вода, а само совершенство.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

2. Осенний градиент – настоящая услада для глаз.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

3. Дисгармонии здесь не место.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

4. Почти весь спектр цветов на одном фото.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

5. TOTAL BLACK.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

6. Идеально ровные, нетронутые насыпи специй.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

7. Песочное чудо архитектуры.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

8. Волна как произведение искусства.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

9. Когда подобрал обувь под эскалатор.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

10. Гипнотическая стружка.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
imgur.com

11. Покажите нам более идеальный камень, чем этот.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
imgur.com

12. Нет, это не коллаж из фотографий Нью-Йорка.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

13. Идеальный клубочек.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

14. Ради таких фотографий заката стоит жить.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
imgur.com

15. Кто-то очень хорошо поработал.

15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста
reddit.com

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