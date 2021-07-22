15 совершенных фото, которые приведут в восторг любого перфекциониста

Источник материала: Flytothesky

Несмотря на то, что нас окружает хаос, мы знаем, что идеальный мир существует. Он в моментах, в секундах, в кадрах. Он может быть создан руками человека или стать стечением непредвиденных обстоятельств. И мы готовы доказать, что совершенству нет предела. Итак, 15 снимков, которые запросто можно назвать бальзамом на душу любого перфекциониста.

1. Не просто чистая вода, а само совершенство.





2. Осенний градиент – настоящая услада для глаз.





3. Дисгармонии здесь не место.





4. Почти весь спектр цветов на одном фото.





5. TOTAL BLACK.





6. Идеально ровные, нетронутые насыпи специй.





7. Песочное чудо архитектуры.





8. Волна как произведение искусства.





9. Когда подобрал обувь под эскалатор.





10. Гипнотическая стружка.





11. Покажите нам более идеальный камень, чем этот.





12. Нет, это не коллаж из фотографий Нью-Йорка.





13. Идеальный клубочек.





14. Ради таких фотографий заката стоит жить.





15. Кто-то очень хорошо поработал.





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