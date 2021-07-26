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20 примеров по-настоящему классного дизайна

26.07.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Мир настолько быстро меняется, что сейчас удобным и красивым дизайном уже никогда не удивить. В каждом предмете интерьера, в каждом приборе или объекте архитектуры должна быть фишка, за которую цепляется взгляд. А еще лучше, если невольно хочется сказать: «Вааау!» Давайте посмотрим, какие дизайнерские решения можно назвать по-настоящему эффектными.

1. Бассейн поклонника Ван Гога.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

2. Эстетика уюта.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

3. Какие очаровательные потолочные светильники!

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

4. А вот люстра в виде лошади.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

5. Потрясающий угловой стол, который похож на коврик для компьютерной мыши.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

6. Маленький фантастический мир в миниатюрном террариуме.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

7. Креативненько.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

8. Хотели бы собрать такой пазл-коврик?

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

9. Вот бы очутиться там!

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

10. Еще одно уютное местечко.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

11. Любой ребенок мечтает о такой кровати.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

12. Деревянный журнальный столик, который выглядит как произведение искусства.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

13. Ванная комната мечты!

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

14. Как вам такие садовые качели?

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

15. Эта спальня невероятна!

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

16. Такой ванны вы еще не видели.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

17. Через такую калитку хочется ходить снова и снова.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

18. Даже у кошек есть маленькие одноместные палатки.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

19. Новое слово в производстве дверей.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

20. Минималистичная ваза.

20 примеров по-настоящему классного дизайна
callitdesignco

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