20 примеров по-настоящему классного дизайна

Источник материала: Flytothesky

Мир настолько быстро меняется, что сейчас удобным и красивым дизайном уже никогда не удивить. В каждом предмете интерьера, в каждом приборе или объекте архитектуры должна быть фишка, за которую цепляется взгляд. А еще лучше, если невольно хочется сказать: «Вааау!» Давайте посмотрим, какие дизайнерские решения можно назвать по-настоящему эффектными.

1. Бассейн поклонника Ван Гога.





2. Эстетика уюта.





3. Какие очаровательные потолочные светильники!





4. А вот люстра в виде лошади.





5. Потрясающий угловой стол, который похож на коврик для компьютерной мыши.





6. Маленький фантастический мир в миниатюрном террариуме.





7. Креативненько.





8. Хотели бы собрать такой пазл-коврик?





9. Вот бы очутиться там!





10. Еще одно уютное местечко.





11. Любой ребенок мечтает о такой кровати.





12. Деревянный журнальный столик, который выглядит как произведение искусства.





13. Ванная комната мечты!





14. Как вам такие садовые качели?





15. Эта спальня невероятна!





16. Такой ванны вы еще не видели.





17. Через такую калитку хочется ходить снова и снова.





18. Даже у кошек есть маленькие одноместные палатки.





19. Новое слово в производстве дверей.





20. Минималистичная ваза.





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