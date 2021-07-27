Сколько кубиков помогут соединить два конца фигуры?

Источник материала: Flytothesky

Навык 3D-мышления очень полезен, особенно тем людям, чья работа связана с визуализацией объемных объектов. Наиболее важна эта способность инженерам и архитекторам, которые создают модели и строят здания. А вы можете представить в голове какую-то трехмерную деталь или фигуру? Докажите, что вы мастер пространственного мышления.





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Сможете найти трех уникальных собак?