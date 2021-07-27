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Сколько кубиков помогут соединить два конца фигуры?

27.07.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Навык 3D-мышления очень полезен, особенно тем людям, чья работа связана с визуализацией объемных объектов. Наиболее важна эта способность инженерам и архитекторам, которые создают модели и строят здания. А вы можете представить в голове какую-то трехмерную деталь или фигуру? Докажите, что вы мастер пространственного мышления.

Сколько кубиков помогут соединить два конца фигуры?

Ответ на головоломку смотрите ниже

Сколько кубиков помогут соединить два конца фигуры?

Сколько кубиков помогут соединить два конца фигуры?

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Навык 3D-мышления очень полезен, особенно тем людям, чья работа связана с визуализацией объемных объектов. Наиболее важна эта способность инженерам и архитекторам,...
 
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