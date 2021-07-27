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Сколько кубиков помогут соединить два конца фигуры?
27.07.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Навык 3D-мышления очень полезен, особенно тем людям, чья работа связана с визуализацией объемных объектов. Наиболее важна эта способность инженерам и архитекторам, которые создают модели и строят здания. А вы можете представить в голове какую-то трехмерную деталь или фигуру? Докажите, что вы мастер пространственного мышления.
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Навык 3D-мышления очень полезен, особенно тем людям, чья работа связана с визуализацией объемных объектов. Наиболее важна эта способность инженерам и архитекторам,...
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