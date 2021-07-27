Талантливая визажистка из Китая может перевоплотиться в любую знаменитость

Источник материала: Flytothesky

Фотошопом в наше время уже никого не удивить, а вот грамотный макияж и грим могут вызвать настоящий восторг. Сегодня мы познакомимся с мастером-визажистом из Китая, которая набирает популярность в TikTok. С помощью косметики, кисточек и своего таланта она с легкостью перевоплощается в знаменитостей Голливуда и других известных личностей. Давайте посмотрим на ее правдоподобные образы.

1. Скарлетт Йоханссон – главная героиня недавно вышедшей на экраны «Черной Вдовы»





2. Невероятное сходство с Кейт Бланшетт.





3. Оживший на мгновение образ Майкла Джексона.





4. Элегантная красавица Одри Хепберн.





5. Не знаем, как это возможно, но это действительно Тэйлор Свифт.





6. Образ Малены, которую когда-то сыграла Моника Беллуччи в одноименном фильме.





7. Грим Эдварда руки-ножницы, под которым на этот раз прячется не Джонни Депп.





8. Кумир подростков Билли Айлиш.





9. Еще один персонаж вселенной Marvel – Ванда Максимофф.





10. Правдоподобная Энн Хэтэуэй.





11. И снова Энн Хэтэуэй, но на этот раз в другом образе.





12. Как вам такая Натали Портман?





13. Еще один очаровательной образ Одри Хепберн.





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