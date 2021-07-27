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Талантливая визажистка из Китая может перевоплотиться в любую знаменитость
27.07.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Фотошопом в наше время уже никого не удивить, а вот грамотный макияж и грим могут вызвать настоящий восторг. Сегодня мы познакомимся с мастером-визажистом из Китая, которая набирает популярность в TikTok. С помощью косметики, кисточек и своего таланта она с легкостью перевоплощается в знаменитостей Голливуда и других известных личностей. Давайте посмотрим на ее правдоподобные образы.
1. Скарлетт Йоханссон – главная героиня недавно вышедшей на экраны «Черной Вдовы»
2. Невероятное сходство с Кейт Бланшетт.
3. Оживший на мгновение образ Майкла Джексона.
4. Элегантная красавица Одри Хепберн.
5. Не знаем, как это возможно, но это действительно Тэйлор Свифт.
6. Образ Малены, которую когда-то сыграла Моника Беллуччи в одноименном фильме.
7. Грим Эдварда руки-ножницы, под которым на этот раз прячется не Джонни Депп.
8. Кумир подростков Билли Айлиш.
9. Еще один персонаж вселенной Marvel – Ванда Максимофф.
10. Правдоподобная Энн Хэтэуэй.
11. И снова Энн Хэтэуэй, но на этот раз в другом образе.
12. Как вам такая Натали Портман?
13. Еще один очаровательной образ Одри Хепберн.
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Фотошопом в наше время уже никого не удивить, а вот грамотный макияж и грим могут вызвать настоящий восторг. Сегодня мы познакомимся с мастером-визажистом из Китая,...
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