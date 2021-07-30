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Какой запах полностью вам соответствует?

30.07.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Какой запах полностью вам соответствует?

Нас окружает множество приятных запахов, и выделить один любимый очень трудно. Кто-то хранит верность нескольком ароматам, а кто-то меняет их как перчатки и постоянно впечатляется все новыми и новыми нотами. А знаете ли вы, что запах, который вам нравится больше всех остальных, многое говорит о вас самих? Сегодня мы пойдем от обратного и, основываясь на ваших ответах, расскажем, какой аромат вам подходит.

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Нас окружает множество приятных запахов, и выделить один любимый очень трудно. Кто-то хранит верность нескольком ароматам, а кто-то меняет их как перчатки и...
 
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