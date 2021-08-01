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"Белорусская Super женщина" Татьяна Рогова - помощник комбайнера

02.08.2021 06:31 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Героиня следующего репортажа из сильных духом белорусских женщин, которые добиваются успехов ежедневным непростым трудом на земле и умеют ценить жизнь, преумножая каждую минуту ее самые яркие и положительные стороны. 

Татьяна Рогова, несмотря на почтенный возраст - 60 лет, уже второй год подряд  выполняет тяжелейшую работу в поле! Она - помощник комбайнера. И говорит, если б Родина сказала, смело могла бы сесть и за руль, ведь сегодня на счету у хлеборобов каждый солнечный день. Битва за урожай идет полным ходом - начинается с рассветом и заканчивается назакате. 

Корреспондент АТН Алеся Высоцкая вернулась из хозяйства "Щавры-Агро" Крупского района (видео).


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Героиня следующего репортажа из сильных духом белорусских женщин, которые добиваются успехов ежедневным непростым трудом на земле и умеют ценить жизнь,...
 
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