"Белорусская Super женщина" Татьяна Рогова - помощник комбайнера

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Героиня следующего репортажа из сильных духом белорусских женщин, которые добиваются успехов ежедневным непростым трудом на земле и умеют ценить жизнь, преумножая каждую минуту ее самые яркие и положительные стороны.

Татьяна Рогова, несмотря на почтенный возраст - 60 лет, уже второй год подряд выполняет тяжелейшую работу в поле! Она - помощник комбайнера. И говорит, если б Родина сказала, смело могла бы сесть и за руль, ведь сегодня на счету у хлеборобов каждый солнечный день. Битва за урожай идет полным ходом - начинается с рассветом и заканчивается назакате.

Корреспондент АТН Алеся Высоцкая вернулась из хозяйства "Щавры-Агро" Крупского района (видео).





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