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15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах

02.08.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Задний двор – очень важная территория, которая не только примыкает к дому, но и дополняет его, помогает в создании единого стиля. Вы только представьте дом семейки Аддамс с благоухающими в саду цветочками. Было бы странно, правда? С одной стороны, так и есть. Но с другой – в странности, эксцентричности и уродстве есть некая красота. Убедитесь в этом сами, заглянув на задние дворы к другим людям.

1. Секретный сад найден!

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

2. Кто-то тренируется в плетении красивых косичек.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

3. Мастера маскировки.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

4. Мы не можем объяснить, что происходит на этом заднем дворе.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

5. Зажигает под Gangnam Style.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

6. Увидев такое издалека, можно не на шутку испугаться.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

7. Настроение: куст в маске.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

8. Фонтанчик жизнерадостного человека должен выглядеть так.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

9. «Мой антивирус, когда я скачиваю что-нибудь с пиратских сайтов».

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

10. У каждого из хозяев свои причуды.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

11. Когда очень нравится фигурная стрижка кустов.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

12. Error 404 not found.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

13. С Рождеством, соседи!

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

14. Семена фонариков успешно проросли.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

15. Пальма-ананас.

15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
s**tgardens

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Задний двор – очень важная территория, которая не только примыкает к дому, но и дополняет его, помогает в создании единого стиля. Вы только представьте дом семейки...
 
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