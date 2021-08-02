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15 странных вещей, которые можно увидеть в чужих дворах
02.08.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Задний двор – очень важная территория, которая не только примыкает к дому, но и дополняет его, помогает в создании единого стиля. Вы только представьте дом семейки Аддамс с благоухающими в саду цветочками. Было бы странно, правда? С одной стороны, так и есть. Но с другой – в странности, эксцентричности и уродстве есть некая красота. Убедитесь в этом сами, заглянув на задние дворы к другим людям.
1. Секретный сад найден!
2. Кто-то тренируется в плетении красивых косичек.
3. Мастера маскировки.
4. Мы не можем объяснить, что происходит на этом заднем дворе.
5. Зажигает под Gangnam Style.
6. Увидев такое издалека, можно не на шутку испугаться.
7. Настроение: куст в маске.
8. Фонтанчик жизнерадостного человека должен выглядеть так.
9. «Мой антивирус, когда я скачиваю что-нибудь с пиратских сайтов».
10. У каждого из хозяев свои причуды.
11. Когда очень нравится фигурная стрижка кустов.
12. Error 404 not found.
13. С Рождеством, соседи!
14. Семена фонариков успешно проросли.
15. Пальма-ананас.
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Задний двор – очень важная территория, которая не только примыкает к дому, но и дополняет его, помогает в создании единого стиля. Вы только представьте дом семейки...
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