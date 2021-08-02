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Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
02.08.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мы не знаем, какие сюрпризы готовит нам жизнь и кто вот-вот постучиться в нашу дверь. Девушка из истории, которую мы расскажем вам сегодня, тоже этого не знала. Дора Нгаи – блогер из Китая, которая живет на Шри-Ланке. В прошлом году, когда весь мир погрузился в самоизоляцию, с ней произошел забавный случай. На пороге своего дома Дора обнаружила маленького кабанчика.
Знакомьтесь, это Дора и ее новая подружка по кличке Йечжу.
Девушка переехала на Шри-Ланку несколько лет назад. Она, ее парень и их собаки живут в городе Канди, где часто можно встретить разных диких животных.
Кабанчик, которого они обнаружили на пороге своего дома, был новорожденным. Он был потерян, сбит с толку и наверняка замерз без материнского тепла.
Заботиться о животном было непросто. Без мамы малыши часто погибают: они начинают болеть и сильно ослабевают.
Но Дора была настроена решительно. Она кормила детеныша молоком и боролась за его жизнь изо всех сил.
Для пары забота о кабанчике превратилась в уход за ребенком. Дора и ее парень по очереди спали с животным, кормили его каждый час – и это дало результаты.
Чтобы малыш согревался, новоиспеченные «родители» клали рядом бутылки с теплой водой.
Кризис миновал. Йечжу встала на ноги и была готова знакомиться с другими членами семьи.
Некоторые собаки встретили малышку очень тепло.
А вот кое-кому понадобилось время.
Несмотря на все сомнения, лабрадор тоже принял Йечжу. Теперь они не разлей вода.
В дикой природе животное не смогло бы выжить. Один глаз Йечжу не видит. Но это не мешает ей радоваться жизни.
Йечжу выросла, но по-прежнему обожает плескаться в воде.
Йечжу обрела новую семью и еще никогда не была так счастлива.
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Мы не знаем, какие сюрпризы готовит нам жизнь и кто вот-вот постучиться в нашу дверь. Девушка из истории, которую мы расскажем вам сегодня, тоже этого не знала. Дора...
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