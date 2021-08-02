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Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью

02.08.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Мы не знаем, какие сюрпризы готовит нам жизнь и кто вот-вот постучиться в нашу дверь. Девушка из истории, которую мы расскажем вам сегодня, тоже этого не знала. Дора Нгаи – блогер из Китая, которая живет на Шри-Ланке. В прошлом году, когда весь мир погрузился в самоизоляцию, с ней произошел забавный случай. На пороге своего дома Дора обнаружила маленького кабанчика.

Знакомьтесь, это Дора и ее новая подружка по кличке Йечжу.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

Девушка переехала на Шри-Ланку несколько лет назад. Она, ее парень и их собаки живут в городе Канди, где часто можно встретить разных диких животных.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

Кабанчик, которого они обнаружили на пороге своего дома, был новорожденным. Он был потерян, сбит с толку и наверняка замерз без материнского тепла.

Заботиться о животном было непросто. Без мамы малыши часто погибают: они начинают болеть и сильно ослабевают.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

Но Дора была настроена решительно. Она кормила детеныша молоком и боролась за его жизнь изо всех сил.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

Для пары забота о кабанчике превратилась в уход за ребенком. Дора и ее парень по очереди спали с животным, кормили его каждый час – и это дало результаты.

Чтобы малыш согревался, новоиспеченные «родители» клали рядом бутылки с теплой водой.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

Кризис миновал. Йечжу встала на ноги и была готова знакомиться с другими членами семьи.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

Некоторые собаки встретили малышку очень тепло.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

А вот кое-кому понадобилось время.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

Несмотря на все сомнения, лабрадор тоже принял Йечжу. Теперь они не разлей вода.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go
Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

В дикой природе животное не смогло бы выжить. Один глаз Йечжу не видит. Но это не мешает ей радоваться жизни.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

Йечжу выросла, но по-прежнему обожает плескаться в воде.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go
Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go
Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

Йечжу обрела новую семью и еще никогда не была так счастлива.

Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go
Женщина обнаружила на пороге своего дома коробку с кабанчиком и приняла его в семью
dora2go

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Мы не знаем, какие сюрпризы готовит нам жизнь и кто вот-вот постучиться в нашу дверь. Девушка из истории, которую мы расскажем вам сегодня, тоже этого не знала. Дора...
 
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