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20 примеров блестящих дизайнерских решений
04.08.2021 21:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Дизайн – штука очень капризная. Редко можно найти по-настоящему классные, оригинальные и полезные решения. Ведь главное не просто придумать необычную идею, а воплотить ее в жизнь. Сегодня мы вам покажем, что значит фраза «блестящее дизайнерское решение». Людей, которые это создали, можно смело назвать креативными гениями.
1. Договориться с природой, чтобы создать такую прекрасную улочку? Почему бы и да!
2. Этот чемодан может взвесить сам себя. Удобно!
3. Задняя обложка научно-фантастического романа «Дюна» (Dune). Название книги читается в любом положении.
4. Лестница как оптическая иллюзия.
5. Подводный ресторан «Under» в Норвегии, половина которого погружена в море.
6. Уникальный отель Igloo в Лапландии. Волшебно!
7. Дерево-дом в Турине, или как вам такой домик на дереве?
8. Потрясающий «бесшовный» стул.
9. Эльфийские столовые приборы. Да, эльфийские, никак иначе.
10. «Говорящие» пуфики в бургерной.
11. Хотели бы пожить в такой спальне со стеклянным потолком?
12. Нож для хлеба в одном из ресторанов Швейцарии, изображающий главные горные вершины страны.
13. Катер в виде застежки-молнии, которая как будто расстегивает водную гладь.
14. Вот как должен выглядеть искусственно созданный ландшафт.
15. Раковина из огромного валуна. Выглядит очень эстетично и натурально!
16. Значок 2020 года, который мы все заслужили.
17. Ваш мозг тоже сломался при виде этого минималистичного стула?
18. Площадка в форме змеиной пасти.
19. Залипательная и успокаивающая раковина.
20. Сделай перерыв – съешь Kit Kat.
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Дизайн – штука очень капризная. Редко можно найти по-настоящему классные, оригинальные и полезные решения. Ведь главное не просто придумать необычную идею, а...
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