20 примеров блестящих дизайнерских решений

Источник материала: Flytothesky

Дизайн – штука очень капризная. Редко можно найти по-настоящему классные, оригинальные и полезные решения. Ведь главное не просто придумать необычную идею, а воплотить ее в жизнь. Сегодня мы вам покажем, что значит фраза «блестящее дизайнерское решение». Людей, которые это создали, можно смело назвать креативными гениями.

1. Договориться с природой, чтобы создать такую прекрасную улочку? Почему бы и да!





2. Этот чемодан может взвесить сам себя. Удобно!





3. Задняя обложка научно-фантастического романа «Дюна» (Dune). Название книги читается в любом положении.





4. Лестница как оптическая иллюзия.





5. Подводный ресторан «Under» в Норвегии, половина которого погружена в море.





6. Уникальный отель Igloo в Лапландии. Волшебно!





7. Дерево-дом в Турине, или как вам такой домик на дереве?





8. Потрясающий «бесшовный» стул.





9. Эльфийские столовые приборы. Да, эльфийские, никак иначе.





10. «Говорящие» пуфики в бургерной.





11. Хотели бы пожить в такой спальне со стеклянным потолком?





12. Нож для хлеба в одном из ресторанов Швейцарии, изображающий главные горные вершины страны.





13. Катер в виде застежки-молнии, которая как будто расстегивает водную гладь.





14. Вот как должен выглядеть искусственно созданный ландшафт.





15. Раковина из огромного валуна. Выглядит очень эстетично и натурально!





16. Значок 2020 года, который мы все заслужили.





17. Ваш мозг тоже сломался при виде этого минималистичного стула?





18. Площадка в форме змеиной пасти.





19. Залипательная и успокаивающая раковина.





20. Сделай перерыв – съешь Kit Kat.





Смотрите также:

20 примеров по-настоящему классного дизайна