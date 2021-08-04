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20 примеров блестящих дизайнерских решений

04.08.2021 21:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Дизайн – штука очень капризная. Редко можно найти по-настоящему классные, оригинальные и полезные решения. Ведь главное не просто придумать необычную идею, а воплотить ее в жизнь. Сегодня мы вам покажем, что значит фраза «блестящее дизайнерское решение». Людей, которые это создали, можно смело назвать креативными гениями.

1. Договориться с природой, чтобы создать такую прекрасную улочку? Почему бы и да!

20 примеров блестящих дизайнерских решений
Whisker_dan

2. Этот чемодан может взвесить сам себя. Удобно!

20 примеров блестящих дизайнерских решений
Rimbo90

3. Задняя обложка научно-фантастического романа «Дюна» (Dune). Название книги читается в любом положении.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
PortlandsBatman

4. Лестница как оптическая иллюзия.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
herodov

5. Подводный ресторан «Under» в Норвегии, половина которого погружена в море.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
post_scriptor

6. Уникальный отель Igloo в Лапландии. Волшебно!

20 примеров блестящих дизайнерских решений
omermeijk

7. Дерево-дом в Турине, или как вам такой домик на дереве?

20 примеров блестящих дизайнерских решений
karmagheden

8. Потрясающий «бесшовный» стул.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
Puzzleheaded-South58

9. Эльфийские столовые приборы. Да, эльфийские, никак иначе.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
cenabollywood

10. «Говорящие» пуфики в бургерной.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
dacoobobswife2

11. Хотели бы пожить в такой спальне со стеклянным потолком?

20 примеров блестящих дизайнерских решений
mtlgrems

12. Нож для хлеба в одном из ресторанов Швейцарии, изображающий главные горные вершины страны.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
5_Frog_Margin

13. Катер в виде застежки-молнии, которая как будто расстегивает водную гладь.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
echowood

14. Вот как должен выглядеть искусственно созданный ландшафт.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
conorthearchitect

15. Раковина из огромного валуна. Выглядит очень эстетично и натурально!

20 примеров блестящих дизайнерских решений
coilerknee

16. Значок 2020 года, который мы все заслужили.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
dochev30

17. Ваш мозг тоже сломался при виде этого минималистичного стула?

20 примеров блестящих дизайнерских решений
__-omen-__

18. Площадка в форме змеиной пасти.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
InevitableTeaching35

19. Залипательная и успокаивающая раковина.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
forestpunk

20. Сделай перерыв – съешь Kit Kat.

20 примеров блестящих дизайнерских решений
noooneimportant

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Дизайн – штука очень капризная. Редко можно найти по-настоящему классные, оригинальные и полезные решения. Ведь главное не просто придумать необычную идею, а...
 
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