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20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
10.08.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Собаки бывают очень забавными, неуклюжими, странными, сумасшедшими и озорными. И за это мы их так любим. Они ведут себя так, будто их никто не видит. Многим людям стоит поучиться этой беззаботности. Смотрите, как четвероногие любимцы умеют наслаждаться моментом и брать от жизни все.
1. Принимает грязевые ванны.
2. В него явно кто-то вселился.
3. Хорошая обстановка для занятий йогой.
4. На чиле. На расслабоне.
5. Этот приятель даже не подозревает, что он пес, а не кот.
6. Поднюхивающие носы.
7. «Я солнышко!»
8. «Подсади меня, братишка».
9. Пойман на месте преступления.
10. Долгая дорога выматывает.
11. Коллаж из селфи для странички в инстаграме.
12. «Теперь ты никуда не денешься!»
13. Когда захотелось чихнуть во время фотосессии.
14. Ваш водитель прибыл к месту назначения.
15. «А купи мне вкусняшку!»
16. Фотография с корпоратива.
17. Ленивец Сид в реальной жизни.
18. Помогает работать во дворе.
19. Просто милый комочек.
20. Кажется, кому-то надо сбросить пару лишних кило.
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Собаки бывают очень забавными, неуклюжими, странными, сумасшедшими и озорными. И за это мы их так любим. Они ведут себя так, будто их никто не видит. Многим людям...
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