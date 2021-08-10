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20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью

10.08.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Собаки бывают очень забавными, неуклюжими, странными, сумасшедшими и озорными. И за это мы их так любим. Они ведут себя так, будто их никто не видит. Многим людям стоит поучиться этой беззаботности. Смотрите, как четвероногие любимцы умеют наслаждаться моментом и брать от жизни все.

1. Принимает грязевые ванны.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
guriedn

2. В него явно кто-то вселился.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
AbrilPd

3. Хорошая обстановка для занятий йогой.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
verve1994

4. На чиле. На расслабоне.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
kliknulajt

5. Этот приятель даже не подозревает, что он пес, а не кот.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
AWU_Hades

6. Поднюхивающие носы.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
ifallupthestairsalot

7. «Я солнышко!»

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
I-Like-Pickaxes

8. «Подсади меня, братишка».

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
Nam3_Tak3n

9. Пойман на месте преступления.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
hconfiance

10. Долгая дорога выматывает.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
ReddyNaiduYadav

11. Коллаж из селфи для странички в инстаграме.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
vladgrinch

12. «Теперь ты никуда не денешься!»

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
emily_9511

13. Когда захотелось чихнуть во время фотосессии.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
anthonytrainer

14. Ваш водитель прибыл к месту назначения.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
Bunyep

15. «А купи мне вкусняшку!»

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
Enslaved_M0isture

16. Фотография с корпоратива.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
IStanCatwoman

17. Ленивец Сид в реальной жизни.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
feathersoft

18. Помогает работать во дворе.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
mrriaa

19. Просто милый комочек.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
proygratoke

20. Кажется, кому-то надо сбросить пару лишних кило.

20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью
___zach_b

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Собаки бывают очень забавными, неуклюжими, странными, сумасшедшими и озорными. И за это мы их так любим. Они ведут себя так, будто их никто не видит. Многим людям...
 
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