20 фото собак, которые живут своей лучшей жизнью

Источник материала: Flytothesky

Собаки бывают очень забавными, неуклюжими, странными, сумасшедшими и озорными. И за это мы их так любим. Они ведут себя так, будто их никто не видит. Многим людям стоит поучиться этой беззаботности. Смотрите, как четвероногие любимцы умеют наслаждаться моментом и брать от жизни все.

1. Принимает грязевые ванны.





2. В него явно кто-то вселился.





3. Хорошая обстановка для занятий йогой.





4. На чиле. На расслабоне.





5. Этот приятель даже не подозревает, что он пес, а не кот.





6. Поднюхивающие носы.





7. «Я солнышко!»





8. «Подсади меня, братишка».





9. Пойман на месте преступления.





10. Долгая дорога выматывает.





11. Коллаж из селфи для странички в инстаграме.





12. «Теперь ты никуда не денешься!»





13. Когда захотелось чихнуть во время фотосессии.





14. Ваш водитель прибыл к месту назначения.





15. «А купи мне вкусняшку!»





16. Фотография с корпоратива.





17. Ленивец Сид в реальной жизни.





18. Помогает работать во дворе.





19. Просто милый комочек.





20. Кажется, кому-то надо сбросить пару лишних кило.





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