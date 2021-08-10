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Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть

10.08.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Для японцев рис – это нечто большее, чем просто еда. А некоторые даже умудряются превратить его в материал, с помощью которого создаются милые произведения искусства. Прямо как мужчина под ником onigirigekijo в Инстаграме. Смотрите, какие замечательные фигурки животных, людей и киногероев он лепит из обычного риса и других съедобных материалов.

Какие очаровательные котята!

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

И не менее милые совушки.

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

Как вам такая черепашка?

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

Кажется, у кого-то здесь свадебная церемония.

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

Рисовые девушки принимают рисовую ванну.

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

Наблюдающая коала.

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

Немного грустный, но очень добрый пес.

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

Узнали Хатико?

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

Главного героя фильма «Леон» не узнать невозможно.

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

Отец музыки Бах.

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

Ожидающая панда.

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

Улыбчивый морской котик.

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

С этим котиком лучше не шутить.

Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
onigirigekijo

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Для японцев рис – это нечто большее, чем просто еда. А некоторые даже умудряются превратить его в материал, с помощью которого создаются милые произведения...
 
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