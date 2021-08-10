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Японец лепит из риса красивые фигурки, которые жалко есть
10.08.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Для японцев рис – это нечто большее, чем просто еда. А некоторые даже умудряются превратить его в материал, с помощью которого создаются милые произведения искусства. Прямо как мужчина под ником onigirigekijo в Инстаграме. Смотрите, какие замечательные фигурки животных, людей и киногероев он лепит из обычного риса и других съедобных материалов.
Какие очаровательные котята!
И не менее милые совушки.
Как вам такая черепашка?
Кажется, у кого-то здесь свадебная церемония.
Рисовые девушки принимают рисовую ванну.
Наблюдающая коала.
Немного грустный, но очень добрый пес.
Узнали Хатико?
Главного героя фильма «Леон» не узнать невозможно.
Отец музыки Бах.
Ожидающая панда.
Улыбчивый морской котик.
С этим котиком лучше не шутить.
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Для японцев рис – это нечто большее, чем просто еда. А некоторые даже умудряются превратить его в материал, с помощью которого создаются милые произведения...
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