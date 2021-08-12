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Сможете определить произведение из школьной программы по одной цитате?

12.08.2021 19:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможете определить произведение из школьной программы по одной цитате?

Для многих произведения русской литературы из школьной программы – это единственные книги, которые остаются в памяти. Ведь они не просто прочитываются и забываются. Их подробно обсуждают на уроках, пишут по ним сочинения, заучивают отрывки и ставят сценки. Сегодня мы проверим, какой из вас литературный эксперт. Хорошо ли вы помните яркие цитаты из культовых книг русских авторов?

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Для многих произведения русской литературы из школьной программы – это единственные книги, которые остаются в памяти. Ведь они не просто прочитываются и...
 
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