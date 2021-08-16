Дональд Горске любит Биг Маки больше, чем ты

Источник материала: Flytothesky

В 1972 году Дональд Горске побывал в Макдональдсе и впервые попробовал Биг Мак.





Ему так понравился этот бургер, что парень начал питаться ими буквально ежедневно. Причем бывало и по 9 раз в день.





Дональд сохранял все чеки и коробки. В интервью он заявил, что он не из тех людей, которые любят пробовать что-то новое.





Сейчас на его счету 32 340 Биг Маков. С учетом того, что в одном бургере 522 калории, он наел 17 463 600. С таким результатом Дональд попал в Книгу рекордов Гиннесса.





И на этом не собирается останавливается. Говорит, что хочет дойти до 50 000 бургеров к концу жизни. Сейчас ему 67 лет.





Пожелаем Дональду приятного аппетита и удачи в этом нелегком деле!

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