Сыграть в олдскульные игры можно прямо в браузере

Источник материала: Flytothesky

Сегодня мы покажем вам сайт для олдскульных геймеров. Да-да, тех самых, которые любят гонять 8-битного Марио по уровням и выбивать монетки из боссов. Итак, вот что вам нужно сделать, если хотите перенестись лет на 20-30 назад.





Переходите на сайт my emulator online . Тут собраны многие олдскульные игры, в которые можно поиграть прямо в браузере.





Я, например, залип в стареньких покемонов. Помню, когда-то в них играл на GameBoy.





Многие игры, кстати, можно сохранять. Есть сортировка проектов по жанрам и издателям. Вот, например, игры от Марвел. Думаю, вам понравится.





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