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Сыграть в олдскульные игры можно прямо в браузере
20.08.2021 14:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сегодня мы покажем вам сайт для олдскульных геймеров. Да-да, тех самых, которые любят гонять 8-битного Марио по уровням и выбивать монетки из боссов. Итак, вот что вам нужно сделать, если хотите перенестись лет на 20-30 назад.
Переходите на сайт
Я, например, залип в стареньких покемонов. Помню, когда-то в них играл на GameBoy.
Многие игры, кстати, можно сохранять. Есть сортировка проектов по жанрам и издателям. Вот, например, игры от Марвел. Думаю, вам понравится.
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Сегодня мы покажем вам сайт для олдскульных геймеров. Да-да, тех самых, которые любят гонять 8-битного Марио по уровням и выбивать монетки из боссов. Итак, вот что вам...
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