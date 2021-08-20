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Сыграть в олдскульные игры можно прямо в браузере

20.08.2021 14:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сегодня мы покажем вам сайт для олдскульных геймеров. Да-да, тех самых, которые любят гонять 8-битного Марио по уровням и выбивать монетки из боссов. Итак, вот что вам нужно сделать, если хотите перенестись лет на 20-30 назад.

Сыграть в олдскульные игры можно прямо в браузере

Переходите на сайт my emulator online. Тут собраны многие олдскульные игры, в которые можно поиграть прямо в браузере.

Сыграть в олдскульные игры можно прямо в браузере

Я, например, залип в стареньких покемонов. Помню, когда-то в них играл на GameBoy.

Сыграть в олдскульные игры можно прямо в браузере

Многие игры, кстати, можно сохранять. Есть сортировка проектов по жанрам и издателям. Вот, например, игры от Марвел. Думаю, вам понравится.

Сыграть в олдскульные игры можно прямо в браузере

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Сегодня мы покажем вам сайт для олдскульных геймеров. Да-да, тех самых, которые любят гонять 8-битного Марио по уровням и выбивать монетки из боссов. Итак, вот что вам...
 
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