Сколько треугольников вам удастся насчитать?

Источник материала: Flytothesky

Перед вами треугольник с треугольниками. Такие задачки школьники щелкают как семечки. А вот взрослые начинают путаться в подсчетах почти сразу же. Да, без цветных ручек посчитать все треугольники довольно сложно. Но, может, вы настоящий гений, который сделает это в уме? Ну же, попробуйте!





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Еще одна головоломка:

Сможет ли мышка догнать кошку?