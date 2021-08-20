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Сколько треугольников вам удастся насчитать?
20.08.2021 16:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Перед вами треугольник с треугольниками. Такие задачки школьники щелкают как семечки. А вот взрослые начинают путаться в подсчетах почти сразу же. Да, без цветных ручек посчитать все треугольники довольно сложно. Но, может, вы настоящий гений, который сделает это в уме? Ну же, попробуйте!
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Перед вами треугольник с треугольниками. Такие задачки школьники щелкают как семечки. А вот взрослые начинают путаться в подсчетах почти сразу же. Да, без цветных...
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