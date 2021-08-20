ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько треугольников вам удастся насчитать?

20.08.2021 16:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Перед вами треугольник с треугольниками. Такие задачки школьники щелкают как семечки. А вот взрослые начинают путаться в подсчетах почти сразу же. Да, без цветных ручек посчитать все треугольники довольно сложно. Но, может, вы настоящий гений, который сделает это в уме? Ну же, попробуйте!

Сколько треугольников вам удастся насчитать?

Ответ на головоломку смотрите ниже

Сколько треугольников вам удастся насчитать?

Сколько треугольников вам удастся насчитать?

Еще одна головоломка:
Сможет ли мышка догнать кошку?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед вами треугольник с треугольниками. Такие задачки школьники щелкают как семечки. А вот взрослые начинают путаться в подсчетах почти сразу же. Да, без цветных...
 
Новости дня
Новости
 
Сыграть в олдскульные игры можно прямо в браузере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by