15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки

Источник материала: Flytothesky

На наше восприятие пространства очень сильно влияют люди и окружающая среда. Мы чувствуем себя в большей безопасности, если рядом с нами присутствует жизнь. Но, как только движение замирает, а привычные нам места пустеют, мы начинаем ощущать непонятный страх, беспокойство и бегущие по коже мурашки. А еще больше паники наводит наплывающий туман:) Мы собрали 15 фотографий пустых мест, которые кажется нам зловещими.

Облака на Петербургом подозрительно сгустились.





Как будто мир охвачен апокалипсисом (но на самом деле это лесные пожары). Напоминает кадр из «Кошмара на улице Вязов»





Так выглядит офисный ад. Бездушная пустота.





Что такого есть в пустынных детских площадках, что заставляет их казаться такими зловещими…





Это что, городок-декорация для фильма ужасов?





Дом в городе-призраке.





Портал в другой мир.





Когда мир – это всего лишь «Шоу Трумана».





Напоминает призрачную ярмарку из фильма о маленьком провинциальном городе, где творится что-то неладное.





Еще один маленький фальшивый мир.





Вам не кажется, что эта улица выглядит мультяшной?





Прогулка по пляжу в никуда.





Приманка для модниц в постапокалиптическом пейзаже.





Жутковато. Интересно, что там прячется за углом?





Место, которое закрыто навсегда. Теперь здесь живет звенящая пустота.





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