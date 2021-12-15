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15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки

15.12.2021 16:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

На наше восприятие пространства очень сильно влияют люди и окружающая среда. Мы чувствуем себя в большей безопасности, если рядом с нами присутствует жизнь. Но, как только движение замирает, а привычные нам места пустеют, мы начинаем ощущать непонятный страх, беспокойство и бегущие по коже мурашки. А еще больше паники наводит наплывающий туман:) Мы собрали 15 фотографий пустых мест, которые кажется нам зловещими.

Облака на Петербургом подозрительно сгустились.

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
G_DBarros

Как будто мир охвачен апокалипсисом (но на самом деле это лесные пожары). Напоминает кадр из «Кошмара на улице Вязов»

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
RavenRosie

Так выглядит офисный ад. Бездушная пустота.

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
DejectedSoul

Что такого есть в пустынных детских площадках, что заставляет их казаться такими зловещими…

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
Annoyniket

Это что, городок-декорация для фильма ужасов?

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
Living_Lock

Дом в городе-призраке.

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
James_Sunder11

Портал в другой мир.

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
Aukrust

Когда мир – это всего лишь «Шоу Трумана».

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
emshlaf

Напоминает призрачную ярмарку из фильма о маленьком провинциальном городе, где творится что-то неладное.

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
docju

Еще один маленький фальшивый мир.

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
Psychological-Gap-87

Вам не кажется, что эта улица выглядит мультяшной?

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
Maxsposure

Прогулка по пляжу в никуда.

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
interstellarpolice

Приманка для модниц в постапокалиптическом пейзаже.

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
KevlarYarmulke

Жутковато. Интересно, что там прячется за углом?

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
whiskeysplotches

Место, которое закрыто навсегда. Теперь здесь живет звенящая пустота.

15 сюрреалистических фотографий, от которых по коже бегут мурашки
Exuv1a

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На наше восприятие пространства очень сильно влияют люди и окружающая среда. Мы чувствуем себя в большей безопасности, если рядом с нами присутствует жизнь. Но, как...
 
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