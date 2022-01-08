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Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними

08.01.2022 12:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)

В конце 1970-х и 1980-х годов Крис Порш (Chris Porsz) часами прогуливался по городку Питерборо, Англия, только для одной цели: найти и сфотографировать колоритных прохожих. С того момента изменилось все: время, окружение, эпоха, интересы и, самое главное, люди.

Последние 7 лет Крис Порш занимается тем, что находит людей с тех самых снимков. Разумеется, не всегда это возможно в силу разных причин. Но когда такие поиски заканчиваются успехом, то получается кадр, на котором можно наблюдать бег времени. Каждая фотография – вместо целой истории.

Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)
Фотограф находит людей, которых он снимал 40 лет назад, и воссоздает кадры с ними
Крис Порш (Chris Porsz)

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В конце 1970-х и 1980-х годов Крис Порш (Chris Porsz) часами прогуливался по городку Питерборо, Англия, только для одной цели: найти и сфотографировать колоритных прохожих. С...
 
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