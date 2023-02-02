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Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

02.02.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Когда-то голливудские звезды были обычными детьми без всего этого лоска и гламура. У них был свой неповторимый стиль, интересные увлечения и школьные друзья. Все это можно проследить по фотографиям тех лет, а особенную ностальгию вызывают снимки из ежегодников. Посмотрите, как выглядели именитые актеры и актрисы до того, как стали известными.

Робин Уильямс

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Redwood High School

Сандра Буллок

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Роберт Дауни мл.

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Santa Monica High School

Эмма Стоун

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Анджелина Джоли

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Мэтт Дэймон

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Cambridge Rindge and Latin School

Крис Пратт

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Lake Stevens High School

Блейк Лайвли

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Burbank High School

Том Хэнкс

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Skyline High School

Аманда Сайфред

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Брэд Питт

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Kickapoo High School

Джордж Клуни

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Дженнифер Лоуренс

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Джулия Робертс

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Campbell High School

Билл Мюррей

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Loyola Academy

Брюс Уиллис

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Уилл Смит

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Ченнинг Татум

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Кристен Стюарт

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Кортни Кокс

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Mountain Brook High School

Мэттью МакКонахи

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
Longview High School

Зак Эфрон

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Бен Аффлек

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Тейлор Лотнер

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

Том Круз

Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе

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Когда-то голливудские звезды были обычными детьми без всего этого лоска и гламура. У них был свой неповторимый стиль, интересные увлечения и школьные друзья. Все...
 
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