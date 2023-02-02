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Как выглядели голливудские звезды, когда еще учились в школе
02.02.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Когда-то голливудские звезды были обычными детьми без всего этого лоска и гламура. У них был свой неповторимый стиль, интересные увлечения и школьные друзья. Все это можно проследить по фотографиям тех лет, а особенную ностальгию вызывают снимки из ежегодников. Посмотрите, как выглядели именитые актеры и актрисы до того, как стали известными.
Робин Уильямс
Сандра Буллок
Роберт Дауни мл.
Эмма Стоун
Анджелина Джоли
Мэтт Дэймон
Крис Пратт
Блейк Лайвли
Том Хэнкс
Аманда Сайфред
Брэд Питт
Джордж Клуни
Дженнифер Лоуренс
Джулия Робертс
Билл Мюррей
Брюс Уиллис
Уилл Смит
Ченнинг Татум
Кристен Стюарт
Кортни Кокс
Мэттью МакКонахи
Зак Эфрон
Бен Аффлек
Тейлор Лотнер
Том Круз
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Когда-то голливудские звезды были обычными детьми без всего этого лоска и гламура. У них был свой неповторимый стиль, интересные увлечения и школьные друзья. Все...
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