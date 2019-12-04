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Неожиданная реакция: посмотрите, что сделали утки, которые впервые в жизни увидели снег
Источник материала: Tut.by
В американском штате Вермонт владельцы фермы выпустили своих уток на улицу после того, как там выпал первый в году снег. Птицы ни разу в жизни не видели ничего подобного, поэтому их реакция оказалась довольно неожиданной. Посмотрите, что они сделали!
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Птицы ни разу в жизни не видели ничего подобного!
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