Неожиданная реакция: посмотрите, что сделали утки, которые впервые в жизни увидели снег

Источник материала: Tut.by

В американском штате Вермонт владельцы фермы выпустили своих уток на улицу после того, как там выпал первый в году снег. Птицы ни разу в жизни не видели ничего подобного, поэтому их реакция оказалась довольно неожиданной. Посмотрите, что они сделали!

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