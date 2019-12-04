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Станислав Богданкевич: Нельзя прощать Лукашенко убийства Гончара и Захаренко

03.12.2019 11:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почетный председатель Объединенной гражданской партии, экс-глава Нацбанка Беларуси, доктор экономических наук Станислав Богданкевич удивлен решением политсовета ОГП об исключении депутата Анны Канопацкой из партии и объяснил "Белорусскому партизану", почему партия не должна была этого делать.

Станислав Богданкевич: Нельзя прощать Лукашенко убийства Гончара и Захаренко
- Мое отношение к такому шагу отрицательное, - поделился своими мыслями Богданкевич. – Я считаю, что партия могла сделать специальное заявление по поводу законопроекта Анны Канопацкой о гарантиях ушедшему на покой президенту, а не исключать ее из своих рядов.

Безусловно, нельзя прощать Александру Лукашенко убийства моих коллег и друзей Виктора Гончара и Юрия Захаренко. Это преступления, которые не должны иметь срока давности. И за них рано или поздно должно последовать наказание, надеюсь, виновные предстанут перед судом. 


Юрий Захаренко (слева) и Виктор Гончар

А в таком виде, в котором представлен этот законопроект, он, конечно, позорит нашу партию.

В то же время я считаю, что партия не должна быть какой-то сектой, в которую входят только идеальные люди, никогда не совершающие ошибок. Это ангелы только чисты, а на земле мы все грешные… 

У каждого есть свои недостатки. Поэтому я не сторонник таких категоричных решений. Но со мной они не советуются уже эти деятели...


Выгоняли ли кого-то раньше со скандалом из нашей партии? Я что-то таких случаев не помню. Мы выгоняли с должностей высоких. Например, как когда-то Андрея Дмитриева, который был представителем партии на международной арене.

Ярослава Романчука не исключали из партии, но мы осудили его поступки и рекомендовали ему, как говорится, встать на путь исправления. Я ему лично говорил, что он оказался слабым в той ситуации (после президентских выборов 2010 года, в которых Романчук принимал участие как кандидат от ОГП - прим. ред.), но я не считаю его предателем. 

Просто не все такие, как наш Анатолий Лебедько или как Богданкевич, которые готовы идти на все ради своих взглядов.

Но, повторюсь, партия не должна состоять только из сектантов. Наоборот, хорошо, если в партии есть люди разных взглядов, объединенные общей идеей. И мы должны быть терпимы друг к другу, учитывать критику.

Конечно, нельзя сказать, что Анна Канопацкая вела себя безупречно. Она должна была работать с партией более тесно – сотрудничать с городской партийной организацией, участвовать в заседаниях районных организаций, что-то толковать, объяснять, рассказывать. 

По должности Анна является членом политсовета партии – у нас в уставе записано, что если член ОГП избран депутатом, он автоматически становится членом политсовета. 

Анне надо было активнее участвовать в жизни партии, где-то признавать свои ошибки, где-то отстаивать свои взгляды, мнение, где-то, может, просить помощи и содействия.


Однако нельзя от Анны Канопацкой требовать, чтобы она была как Виктор Гончар, который был в чем-то радикальным, или как Богданкевич в молодости. Анна - другая.

На мой взгляд, нужно было указать, что мы не разделяем ее взгляды. Сейчас не то время, когда люди приходят в партии, чтобы вот так легко расставаться с теми, кто разделяет наши взгляды. 

Это какие-то лукашенковские методы… 
 
 
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Почетный председатель Объединенной гражданской партии, экс-глава Нацбанка Беларуси, доктор экономических наук Станислав Богданкевич удивлен решением...
 
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