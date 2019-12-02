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Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Сербию

03.12.2019 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Официальный визит Александра Лукашенко в Белград завершился. В аэропорту его лично провожал президент Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это знак дружеских отношений между главами государств и особого – партнерского отношения к Беларуси.

Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Сербию

Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Сербию

Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Сербию

Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Сербию

Напомним, Александр Вучич получил приглашение в любое удобное время посетить нашу страну.

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Эти дети погибли в Белграде в 1999 году. «Силы НАТО называли это «сопутствующий ущерб». Сербский полковник плачет, рассказывая это 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Вучич
 
 
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Новости Беларуси. Официальный визит Александра Лукашенко в Белград завершился. В аэропорту его лично провожал президент Сербии, сообщили в программе Новости «24...
 
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