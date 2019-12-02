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Посмотрите на экспонаты музея металлических фигур «Брествторчермета»

03.12.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Несколько лет назад возле «Брествторчермета» на Бауманской появилась необычная фигура железного человека. И вскоре стала популярной фотозоной.

Посмотрите на экспонаты музея металлических фигур «Брествторчермета»

Автор фото: Наталья ШЛЯЖКО

Но железный человек — это не единственная достопримечательность «Брествторчермета». Посмотреть там действительно есть на что, да и креативности рабочих можно только позавидовать.

Символы труда и освобождения

По словам начальника планово-экономического отдела Татьяны Ляшук, создать металлический музей под открытым небом — идея директора «Брествторчермета» Вячеслава Сашко. «Он считает, что на предприятии нужно не только работать, но и творчески себя проявлять, развиваться всесторонне. В результате возникли наши архитектурные формы», — говорит она.

Посмотрите на экспонаты музея металлических фигур «Брествторчермета»


Главной из них стал железный человек, который представляет собой газорезчика с резаком в руках. «Это одна из основных наших профессий, — рассказывает начальник цеха Владимир Полухин. — Газорезчик выполняет профессиональную резку металлов с помощью специального оборудования. В брестском цехе трудятся семь газорезчиков, а в целом по предприятию — 21, ведь предприятие — это не только брестский цех, а ещё два цеха и пять участков, расположенных на территории области».

Привлекают внимание также три внушительные фигуры — двое военных на мотоцикле в немецких касках (в одной даже сохранилась пробоина от осколка или пули), с туловищем из бочек, прикрытых кольчугой из нержавеющих металлических пластин. Рядом стоит почти терминатор, но уже в советской каске и с пулемётом в руках. В середине, между фигурами, символизирующими освобождение Беларуси от фашистов, удобно расположилась и лошадка, везущая в телеге металлическую стружку. Напротив неё ещё одна лошадь, только уже пашущая землю. Нашлось здесь место для весов и кассового аппарата 70-80-х на деревянной подставке, внутри которой монеты советского времени.

Пусть будет сказка

Захватывают композиции детской тематики. Как сказала Татьяна Ляшук, сделать героев мультфильмов «Маша и Медведь» и «Трям! Здравствуйте!» предложила бывший начальник стройучастка Ирина Стасенко. Когда смотришь на ёжика, уютно расположившегося на облаке, сразу на память приходят слова из песни «Облака, белогривые лошадки». А смотришь на Машу и думаешь, куда же подевался Медведь? Возможно, он тоже скоро здесь появится.

Не менее интересен металлический Дон Кихот, стоящий возле бочки-мельницы и высматривающий своего оруженосца Санчо Пансу.
Особое восхищение вызывает камень с уникальной надписью: «На месте сием чудном, в году 1971, месяце марте от Рождества Христова, зарождён был сей цех благородный, служащий народу мирному для дела благого — сбору хлама железного, отправки его в печи огненные, для выплавки утвари разной, в хозяйстве полезной. И нарекли его именем «Чермет Берестейский» по-народному, по писанию «Цех Брестский». Так оригинально решил подойти к благоустройству территории Владимир Полухин.

Любопытен и установленный макет Белой вежы, а рядом с ней расположился небольшой, но уютный мини-дендропарк с фонтаном.

Подружки, ежи и сад

Оригинальным украшением служит и верстовой столб, который когда-то показывал отметку над уровнем моря, возможно, стоял он когда-то на территории Брестской области. Также почти настоящие пушки далёких времен, уникальные урны, цветы из металла, грибы, растущие под ёлками, семейство ежей, а ещё беседки. В одной из них можно увидеть сидящих друг против друга и мирно беседующих подружек, вырезанных из металла.

Почти все фигуры сделаны газорезчиками Александром Петручиком и Кириллом Леоновцом. На территории «Брествторчермета» есть сад, в котором растут яблоки и груши. Радуют глаз и посаженные генеральным директором «Белвтормета» и директорами областных «черметов» в честь тысячелетия два бука, две лиственницы и два клёна с именными табличками.

 
 
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  Несколько лет назад возле «Брествторчермета» на Бауманской появилась необычная фигура железного человека. И вскоре стала популярной фотозоной. Автор фото:...
 
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