Первое (да неужели?) после нанесения новой разметки на кольце Набережной ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

А что, можно сказать это успех. Когда там нанесли эту разметку, а вот ДТП только сейчас. И то, можно сказать - ну какое там ДТП, конкретно ясно кто прав, кто нет, и никаких двусмысленностей, как бывало раньше.





Однако, смотрим...

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