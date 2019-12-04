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Первое (да неужели?) после нанесения новой разметки на кольце Набережной ДТП
05.12.2019 15:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
А что, можно сказать это успех. Когда там нанесли эту разметку, а вот ДТП только сейчас. И то, можно сказать - ну какое там ДТП, конкретно ясно кто прав, кто нет, и никаких двусмысленностей, как бывало раньше.
Однако, смотрим...
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