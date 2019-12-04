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Администраторы белорусских групп «ВКонтакте» поддержали заявление против интеграции с Россией
Источник материала: Партизан
Их общая аудитория составляет около миллиона человек.
Под обращением подписались около 30 групп. Ранее с таким заявлением выступили авторы более 60 телеграмм-каналов. Их общая аудитория составляет около миллиона человек.
Текст заявления появился в группе
Что в заявлении?
«Реагируя на слухи «об усилении интеграции и подписании «дорожных карт» с РФ, Telegram-сообщество Беларуси заявляет:
Независимость Беларуси - не предмет торговли;
Подписание любых документов, которые идут во вред суверенитету и независимости нашей страны, - неприемлемо;
Углубление интеграции с Россией вредит национальным интересам нашей страны».
Кто подписал обращение?
@of.belarusian @inter.minsk @chp_minska@majakrainabelarus @my_belarusian @s13ru @belarusfoot @inter.mogilev @thisminsk@haliavabelarus @blacklistminska @avtobaraxloby @stopluka @kalilaskabelarus@dvizh_bel @symbal_by @belarus.page @siadziba @belukr @shparkilos @l_l_loc@liapisy @tuneyadci_i_izhdevenci @belsasut @x1863 @spadczyna @public176339778@abjava @dzjakujzamovu
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Их общая аудитория составляет около миллиона человек.
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