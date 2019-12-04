Администраторы белорусских групп «ВКонтакте» поддержали заявление против интеграции с Россией

Под обращением подписались около 30 групп. Ранее с таким заявлением выступили авторы более 60 телеграмм-каналов. Их общая аудитория составляет около миллиона человек.





«Независимость Беларуси» 4 декабря в 17:22. Репост записи появился в сообществах, которые под ним подписались. Текст заявления появился в группе4 декабря в 17:22. Репост записи появился в сообществах, которые под ним подписались.





Что в заявлении?





«Реагируя на слухи «об усилении интеграции и подписании «дорожных карт» с РФ, Telegram-сообщество Беларуси заявляет:





Независимость Беларуси - не предмет торговли;





Подписание любых документов, которые идут во вред суверенитету и независимости нашей страны, - неприемлемо;





Углубление интеграции с Россией вредит национальным интересам нашей страны».









Кто подписал обращение?





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