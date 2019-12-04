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В Минске пройдет «Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу

05.12.2019 19:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске пройдет «Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу
Фото из открытых источников

Минск примет главный этап Лиги чемпионов по мини-футболу – «Финал четырех». Такое решение принято на совещании в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

В Минске пройдет «Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу Кто стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси по футболу-2019?

В конце апреля 2020 года за приз главного континентального клубного турнира по мини-футболу в белорусской столице поспорят два испанских клуба – «Барселона» и «Мурсия», а также два представителя России – «Тюмень» и московский КПРФ. Турнир пройдет на площадке «Минск-Арены»: полуфиналы состоятся 22 или 23 апреля, решающий поединок – 24 или 25 апреля.

На проведение «Финала четырех» также претендовали Мурсия, Москва и Вильнюс, но предпочтение было отдано Минску. В нынешнем сезоне белорусская столица уже принимала матчи основного и элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. Игры прошли во дворце спорта «Уручье».

 
Теги: Минск
 
 
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