В Минске пройдет «Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу

Источник материала: Аргументы и факты

Минск примет главный этап Лиги чемпионов по мини-футболу – «Финал четырех». Такое решение принято на совещании в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

В конце апреля 2020 года за приз главного континентального клубного турнира по мини-футболу в белорусской столице поспорят два испанских клуба – «Барселона» и «Мурсия», а также два представителя России – «Тюмень» и московский КПРФ. Турнир пройдет на площадке «Минск-Арены»: полуфиналы состоятся 22 или 23 апреля, решающий поединок – 24 или 25 апреля.

На проведение «Финала четырех» также претендовали Мурсия, Москва и Вильнюс, но предпочтение было отдано Минску. В нынешнем сезоне белорусская столица уже принимала матчи основного и элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. Игры прошли во дворце спорта «Уручье».