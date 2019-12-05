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Экспорт туруслуг в Гродненской области за три года увеличился до $14 млн

06.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Экспорт туруслуг в Гродненской области за последние три года увеличился вдвое до $14 млн. Об этом сегодня на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

С ноября 2019 года в Гродненской области расширены территории, доступные для безвизовых туристов. Без визы в случае групповых туров можно путешествовать по всей области.

"Мы пока еще в начале пути в этой сфере. До конца года ожидаем, что посетят 110-120 тыс. безвизовых туристов. Общее же количество гостей региона составит около 500 тыс. Возможности у нас есть, главное их грамотно использовать. Заработать можно на туризме и бюджету в плане налогов, и в плане развития сопутствующего бизнеса", - отметил Владимир Кравцов.

Экспорт туруслуг в Гродненской области за три года увеличился до млн
Во время пресс-конференции
Экспорт туруслуг в Гродненской области за три года увеличился до млн
Председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

"За последние три года доходы от туризма существенно увеличились. Экспорт услуг возрос с $7 млн до $14 млн. Это лишь то, что мы можем официально посчитать. Но ведь есть вклад туристов в розничную торговлю, они пользуются различными услугами. Все это в конечном счете положительно сказывается на экономике региона", - подчеркнул Владимир Кравцов.

По его словам, важно продолжать создавать условия для приема гостей. Необходимо развивать инфраструктуру - дороги, информационное сопровождение. При этом сделано немало: есть и специализированные порталы, и мобильные приложения. Продолжается работа по музеефикации, продвижению интересных туристам объектов.

"Необходимо повышать и уровень сервиса. Бизнес в Гродно оперативно отреагировал на увеличение турпотока, новые объекты сфер гостепреимства и общественного питания открываются постоянно. Рост потока гостей привел и росту инвестиций в эту сферу. Ждем такого эффекта и в районах области", - рассказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что для привлечения туристов необходим комплексный подход всех заинтересованных - от местных властей до самого бизнеса.

Экспорт туруслуг в Гродненской области за три года увеличился до млн

Активно в регионе работают и над сохранением историко-культурного наследия. Значимые архитектурные памятники всегда привлекают туристов.

Сейчас идет реконструкция Старого замка в Гродно. В 2020 году будет сдана первая очередь. Также в следующем году сможет принять гостей после обновления дворцово-парковый комплекс "Святск" неподалеку от Августовского канала.

БелТА.

 
Теги: Гродно
 
 
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Экспорт туруслуг в Гродненской области за последние три года увеличился вдвое до $14 млн. Об этом сегодня на пресс-конференции для региональных и...
 
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