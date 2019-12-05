Шейн Принс: «Я хочу получить белорусский паспорт и играть за сборную вашей страны»

Источник материала: Tut.by

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс в эфире «Овертайма» сообщил, что все еще хочет получить гражданство Беларуси, даже несмотря на то, что за плохую игру его выставляли на драфт отказов . Краткий пересказ размещен на tribuna.com.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Разумеется я не доволен, моя статистика и статистика остальных хоккеистов [минского «Динамо»] реально отражает положение дел, то, как мы играем сейчас.

Личная статистика напрямую зависит от командных выступлений. Чем лучше играет команда, тем лучше твоя статистика. Чем лучше играешь ты, тем выше результаты команды. Я не снимаю с себя ответственности, мои показатели разочаровывают. Да, я прошел через драфт отказов и это неприятно. Но это было для меня сигналом, что я должен играть лучше.

Я действительно стараюсь изо всех сил, отдаю себя тренировкам и игре целиком. Я хочу играть в этой команде, хочу быть лидером этой команды. Я хочу получить белорусский паспорт и играть за сборную вашей страны, и иметь большое влияние на ее игру», — сказал Принс.