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У Билли Айлиш новый клип. В нем о лицо певицы тушат окурки

06.12.2019 10:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера на Youtube-канале сумасшедше популярной сегодня певицы Билли Айлиш вышел новый клип на трек Xanny. И он точно не для слабонервных — можете убедиться сами.

Песню Xanny можно найти на дебютном альбоме Айлиш — When We Fall Asleep, Where Do We Go? Xanny, то есть «Ксанакс» — медицинский препарат, который очень популярен в среде наркоманов. Если употреблять его неряшливо и не по назначению, это может привести (и зачастую приводит) к смерти. В своем клипе Билли — музыкальное открытие этого года — поет о том, как нехорошо употреблять ксанакс. А в это время о ее лицо тушат окурки сигарет. К слову говоря, режиссером клипа выступила сама Айлиш.

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Вчера на Youtube-канале сумасшедше популярной сегодня певицы Билли Айлиш вышел новый клип на трек Xanny. И он точно не для слабонервных - можете убедиться сами.
 
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