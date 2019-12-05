Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Брестской области с 80-летием со дня ее образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





"Летопись вашего края богатая и древняя. Здесь не раз решалась судьба Европы, отсюда родом многие выдающиеся личности: ученые, космонавты, художники, поэты, государственные деятели. Весь мир помнит о героическом подвиге защитников Брестской крепости и восхищается реликтовым великолепием Беловежской пущи", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что десятилетия новейшей истории Брестской области наполнены плодотворным трудом и созиданием, регион эффективно развивает свой экономический потенциал, а торговые марки местных предприятий по праву считаются национальным брендом. "Умелое использование природных ресурсов и внедрение современных технологий помогают аграриям области удерживать ведущие позиции по многим показателям. Благодаря таланту и усердию жителей Брест превратился в один из красивейших городов страны", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко убежден, что любовь жителей Брестской области к малой родине, бережное сохранение традиций и стремление к наилучшему результату станут прочным фундаментом для дальнейшего процветания Беларуси.