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В "Берестовице" возможны очереди до 27 декабря
Источник материала: Партизан
с 4 по 27 декабря в пункте пропуска «Бобровники» (с беларусской стороны – «Берестовица») проводится ремонт дороги, сообщает Гродненская таможня.
Сейчас на польской стороне меняют асфальт в направлении въезда в Беларусь.
Таможенники предупреждают о замедлении скорости движения транспорта и возможных очередях.
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с 4 по 27 декабря в пункте пропуска «Бобровники» (с беларусской стороны – «Берестовица») проводится ремонт дороги, сообщает Гродненская таможня.
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