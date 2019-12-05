Завтра в Слуцке состоится отбор на конкурс «Мисс Беларусь». Что нужно знать участницам

Источник материала: Слуцк Город





Фото: avax.news

Что важно знать девушкам, которые хотят попасть в число претенденток на участие в конкурсе «Мисс Беларусь», кто будет в жюри, и какие подарки получат участницы, SlutskGorod рассказали в Слуцком ГДК, где пройдёт отбор.

В субботу, 7 декабря, в Слуцком Городском Доме Культуры состоится кастинг на конкурс «Мисс Беларусь», который начнётся в 11. 00. Пока на электронную почту ДК поступили четыре заявки. Тем не менее девушки, которые желают участвовать в кастинге, могут прийти для регистрации в день конкурса с 10.00 до 11.00 и записаться.

Наталья Валентиновна Долбик, заведующая отделом по работе с детьми и подростками Слуцкого ГДК, рассказала о критериях, которым должны соответствовать случчанки.

- К участию приглашаем девушек от 18 до 24 лет, ростом не ниже 174 см, которые не состоят в браке и не имеют детей. Важно, чтобы на теле претенденток не было татуировок, они обязательно должны знать английский язык и желательно владеть другими. Кроме того, к участию не допустят девушек, которые ранее принимали участие в других международных конкурсах, - рассказала Наталья Валентиновна.

В чём прийти и как себя вести

На конкурс Наталья Долбик советует прийти в облегающей одежде, которая подчеркнёт фигуру. Это могут быть чёрная майка и легинсы такого же цвета. При себе нужно иметь туфли на каблуке, высота которого не принципиальна.

Макияж допускается деликатный, нежный и лёгкий, а цвет маникюра любой. Волосы перед выходом на сцену нужно распустить, но при себе желательно иметь резинку на случай, если попросят собрать их в пучок. Украшения должны быть не броские и не привлекающие внимания.

-Девушкам важно заранее заготовить небольшую визитку о себе. К примеру, где работают, учатся, чем увлекаются и т.д. Участницам нужно свободно и открыто держаться на сцене. Бояться не стоит, ведь перед тем, как конкурсантки предстанут перед жюри, за кулисами с ними буду работать я - помогу, подскажу, как правильно себя вести. Поэтому прийти на кастинг нужно заранее, чтобы иметь возможность подготовиться, - говорит Наталья Долбик.

О жюри и приятных сюрпризах

Конкурс будет открытым, поэтому поддержать своих участниц могут все желающие. Однако реакцию зрителей жюри учитывать не будет. Количество отобранных участниц в этом году не фиксировано.

В состав жюри войдут представители отдела по идеологической работе Слуцкого РИК и Дома культуры, а так же инструктор спортивного клуба «Fizika» Ольга Королькова.

Кроме того некоторым девушкам вручат подарки от компании Faberlic, а Ольга Королькова подарит понравившейся ей участнице абонемент на посещение клуба.

Ольга Кононович

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