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IMDb опубликовал рейтинг самых популярных актеров

06.12.2019 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Крупнейшая в мире база данных и сайт о кинематографе IMDb опубликовал рейтинг самых популярных актеров 2019 года. Топ составили на основе поисковых запросов пользователей. Об этом сообщает сам imdb.com.


Бри Ларсон. Фото: кадр из фильма «Капитал Марвел»

Самой популярной актрисой, судя по рейтингу, стала Бри Ларсон. Она обладательница премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус». В 2019 году вышел фильм «Капитан Марвел» с Ларсон в главной роли, еще она снялась в фильме «Мстители: Финал».

На втором месте рейтинга оказалась Эрин Мориарти, которая стала известна после сериала The Boys.

Третью строку заняла Эмилия Кларк, звезда «Игры Престолов». Кстати, сейчас в минском прокате идет драма «Рождество на двоих» с Кларк в главной роли.

В десятке самых популярных также оказались Наоми Скотт из «Аладдина», Дакре Монтгомери из «Очень странных дел», Закари Ливай из «Шазама», Киану Ривз, Роза Салазар из ленты «Алита: Боевой ангел» и Марго Робби. На последнем месте этого рейтинга разместился Хоакин Феникс, он же «Джокер».

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Теги: Минск
 
 
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Крупнейшая в мире база данных и сайт о кинематографе IMDb опубликовал рейтинг самых популярных актеров. Топ поставили на основе поисковых запросов пользователей. Об...
 
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