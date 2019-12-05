Форвард «Арсенала» сбегал в туалет во время игры

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг на несколько минут отлучился в туалет в матче против «Брайтона».

ARSENAL fans were left fuming with Pierre-Emerick Aubameyang when he left the field – despite his side chasing a goal against... https://t.co/MW3maPMf7d pic.twitter.com/WkSCngE5qj — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) December 6, 2019

Лондонцы не могут победить уже девять матчей подряд во всех турнирах, однако у габонского страйкера во время игры с «чайками» нашлись дела поважнее. И его можно понять – нападающий отлучился на несколько минут по естественной нужде.

Временно исполняющий обязанности главного тренера команды Фредди Юнгберг философски отреагировал на инцидент. «Я, на самом деле, даже не заметил, что он куда-то пропал. Я понял, что он отлучился, только после его возвращения через пару минут. Когда вам нужно выйти – вам нужно выйти», – приводит слова коуча Eurosport со ссылкой на The Sun.