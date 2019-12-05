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Татьяна Егорова: «У меня была не одна беременность от Андрея Миронова»

06.12.2019 13:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

75-летняя актриса Татьяна Егорова называет Андрея Миронова главной любовью своей жизни. Они так и не поженились, но шансы стать родителями у них были. Об этом Татьяна рассказала в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», передает «СтарХит».


Егорова рассказала, что об их отношениях (продлившихся около 20 лет) в Театре сатиры знали и коллеги, и друзья, а в кулуарах шептались, что Миронов вот-вот женится на своей фаворитке. По словам Татьяны Николаевны, разговор о свадьбе у них не заходил, а вот детей Андрей Александрович действительно хотел.

— Когда я забеременела, Вера Васильева уговаривала сделать аборт. Художественный руководитель театра Плучек тоже не хотел, чтобы я рожала, но я решила ребенка сохранить. Потом неудачно упала, и случился выкидыш. У меня была не одна беременность от Миронова, но что сейчас об этом вспоминать. Мы же постоянно были на гастролях со спектаклями. Да и Андрей весь был больной — и психически, и физически, — призналась артистка.

Андрей Александрович очень серьезно относился к этому роману, поэтому познакомил Татьяну с мамой. Мария Владимировна была очень сложным человеком, поэтому найти к ней подход у Татьяны Николаевны получилось не сразу. Они подружились лишь после того, как Миронов скончался.

— Мария Владимировна часто мне звонила и просила принести ей половину буханки бородинского хлеба и лимон. Иногда встанет, разведет руками и скажет: «Танечка, как же пусто». Это от того, что к ней резко перестали все приходить. Но я ее навещала до последних дней", — подчеркнула Егорова.


Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

После смерти любимого человека актриса даже не думала о новых отношениях. Она впервые вышла замуж в возрасте 56 лет за бизнесмена Сергея Шелехова. Правда, детей у звезды так и не появилось.

— «Пять лет назад мой муж умер, поэтому я так внезапно пропала, у меня был траур. Сейчас часто хожу на кладбище, да и за могилой Андрея Миронова присматриваю. Так уж получилось, что у меня много могил. Все ушли, а я одна осталась», — поделилась переживаниями звезда.

В 1999 году вышли мемуары Егоровой «Андрей Миронов и я», в которых она подробно рассказала об длительных отношениях с артистом. Тогда Татьяну Николаевну многие осудили за чрезмерную откровенность, но она не видит в том ничего плохого. По мнению актрисы, с помощью этих воспоминаний она еще раз напомнила всей стране о великой звезде советского кино.

 
 
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