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Как выбрать банк для ведения расчетно-кассового обслуживания?

06.12.2019 12:55 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Как выбрать банк для ведения расчетно-кассового обслуживания?
Фото носит иллюстративный характер

Ведение предпринимательской деятельности нуждается в грамотном и профессионально организованном расчетно-кассовом обслуживании. Выбор банка, который будет заниматься обслуживанием счетов, приобретает актуальность как для новичков в мире бизнеса, так и предпринимателей среднего и крупного звена.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Для эффективной и взаимовыгодной работы в деле расчетно-кассового обслуживания следует начинать сотрудничество с банком, имеющим хорошую репутацию, а также соответствующим ряду важных критериев. Актуальность приобретают:

  1. Надежность, отвечающая заявленным стандартам и требования, подтвержденная соответствующим рейтингом и статусом. Получить необходимую информацию клиент может через интернет. Данные предоставляют независимые агентства.
  2. Использование современных систем и технологий обслуживания. Имеет значение возможность партнерства через сеть отделений, а также в дистанционном формате.
  3. Стоимость услуг. Предварительное изучение тарифной сетки, а также системы расчета цены ведения РКО позволит исключить необоснованные затраты на комиссионных платежах и четко определиться с выбором финансового помощника.
  4. География обслуживания. Зачисление средств может происходить как в любом офисе банка, так и исключительно том отделении, в котором был оформлен счет. Предварительно следует уточнять специфику обслуживания.

КАК ПОДОБРАТЬ БАНК

Чтобы не сделать ошибки и правильно выбрать РКО для ИП , предпринимателю следует:

  • предварительно определиться с количеством и объемом банковских услуг, использование которых приобретает целесообразность и отвечает требования бизнеса;
  • изучить тарифные планы нескольких банков;
  • провести сравнение условий обслуживания, учитывая основные критерии подбора банка.

Важный фактор, определяющий желание клиента вести сотрудничество в сфере РКО – стоимость банковских услуг. При ее расчете во внимание берется форма сотрудничества и объем проведения операций.

В большинстве финансовых учреждений услуга первичного открытия счета предоставляется бесплатно. В дальнейшем ежемесячный платеж составляет от 14 рублей и выше, в зависимости от стоимости выбранного клиентом пакета. Комиссионный сбор за внесение наличных средств при этом составляет от 0%, взнос за снятие – от 0.2%.

К числу наиболее привлекательных финансовых партнеров, готовых предложить РКО  предпринимателям, относятся Абсолютбанк, Альфа-Банк и Идея Банк. В их финансовый портфель входят несколько программ обслуживания, ориентированные на клиентов с различными запросами и потребностями.

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