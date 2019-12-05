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«Прямые телефонные линии» в сельисполкомах

06.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

7 декабря 2019 года (с 9.00 до 12.00) вас выслушает:
Боровицкий с/с — ТИЩЕНКО Наталья Ивановна управляющий делами (8029) 338-78 -74 
Добоснянский с/с — ЩУР Галина Филипповна председатель (8029) 298-56-74
Любоничский с/с/ — МЕЛЕХ Светлана Владимировна управляющий делами (8029) 159-75-48
Мышковичский с/с — КАМИНСКАЯ Жанна Алексеевна председатель (8044) 735-40-63
Павловичский с/с — МАРКАШАНСКАЯ Татьяна Анатольевна управляющий делами (8029) 389-84-63
Скриплицкий с/с — МОСИЙЧУК Алла Савельевна управляющий делами (8029) 743-26-59 
Стайковский с/с — ШАБОЛДА Елена Петровна управляющий делами (8033) 374-77-49
                                ______________
7, 14, 21 и 28 декабря 2019 года на базе РОЧС с 9.00 до 12.00 пройдут «прямые телефонные линии» по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом фонде и на объектах хозяйствования.
На ваши вопросы по тел.: (8-02237) 78-6-60 квалифицированно ответят:
7 декабря — начальник отдела Сергей Владимирович СОБОЛЬ;
14 декабря — заместитель начальника отдела Артем Константинович МОРОЗОВ;
21 декабря — заместитель начальника отдела Андрей Александрович АРХИПОВ;
28 декабря — первый заместитель начальника отдела Вячеслав Анатольевич СИДОРОВ.
 
 
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7 декабря 2019 года (с 9.00 до 12.00) вас выслушает: Боровицкий с/с — ТИЩЕНКО Наталья Ивановна управляющий делами (8029) 338-78 -74  Добоснянский с/с —...
 
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