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Встреча с заслуженным деятелем культуры Беларуси Фёдором Алексеевичем Мозолем

09.12.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

05.12 в рамках проекта «Наше наследие» в Брестской городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась творческая встреча с заслуженным деятелем культуры Республики Беларусь Мозолем Фёдором Алексеевичем, организатором которого явилось государственное учреждение образования "Многопрофильный центр детей и молодёжи".

Встреча с заслуженным деятелем культуры Беларуси Фёдором Алексеевичем Мозолем

Герой встречи – композитор, певец, Художественный руководитель, Заслуженный деятель культуры РБ рассказал о своем не легком творческом и жизненном пути, о своих достижениях и начинаниях в сфере музыки.

Встреча с заслуженным деятелем культуры Беларуси Фёдором Алексеевичем Мозолем

Данное мероприятие прошло в форме открытого диалога. В теплой и дружелюбной атмосфере состоялся разговор подростков и Фёдора Алексеевича, который оказался достаточно откровенным и интересным. Неравнодушные зрители задали много вопросов, на что музыкант дал подробные и честные ответы.

Встреча с заслуженным деятелем культуры Беларуси Фёдором Алексеевичем Мозолем

Фёдор Алексеевич исполнил несколько наиболее известных и любимых многими авторских песен. Каждое его выступление сопровождали бурные аплодисменты. С помощью своих выступлений Заслуженному деятелю культуры РБ удалось передать свою душевную теплоту и мудрость через музыку и песни. Зрителей захватил превосходный голос и талантливая игра на фортепиано, а также неиссякаемый оптимизм и энергия, которая исходила от музыканта.

Творческая встреча прошла более чем успешно. Невероятным оказалось количество желающих из зала пообщаться с Фёдором Алексеевичем. Это стало подтверждением того, что Заслуженный деятель культуры РБ и его творчество интересны современному обществу.

 
 
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  05.12 в рамках проекта «Наше наследие» в Брестской городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась творческая встреча с заслуженным деятелем культуры...
 
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