Встреча с заслуженным деятелем культуры Беларуси Фёдором Алексеевичем Мозолем

Источник материала: Виртуальный Брест

05.12 в рамках проекта «Наше наследие» в Брестской городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась творческая встреча с заслуженным деятелем культуры Республики Беларусь Мозолем Фёдором Алексеевичем, организатором которого явилось государственное учреждение образования "Многопрофильный центр детей и молодёжи".





Герой встречи – композитор, певец, Художественный руководитель, Заслуженный деятель культуры РБ рассказал о своем не легком творческом и жизненном пути, о своих достижениях и начинаниях в сфере музыки.





Данное мероприятие прошло в форме открытого диалога. В теплой и дружелюбной атмосфере состоялся разговор подростков и Фёдора Алексеевича, который оказался достаточно откровенным и интересным. Неравнодушные зрители задали много вопросов, на что музыкант дал подробные и честные ответы.





Фёдор Алексеевич исполнил несколько наиболее известных и любимых многими авторских песен. Каждое его выступление сопровождали бурные аплодисменты. С помощью своих выступлений Заслуженному деятелю культуры РБ удалось передать свою душевную теплоту и мудрость через музыку и песни. Зрителей захватил превосходный голос и талантливая игра на фортепиано, а также неиссякаемый оптимизм и энергия, которая исходила от музыканта.

Творческая встреча прошла более чем успешно. Невероятным оказалось количество желающих из зала пообщаться с Фёдором Алексеевичем. Это стало подтверждением того, что Заслуженный деятель культуры РБ и его творчество интересны современному обществу.