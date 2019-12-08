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Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла золото на 100 м баттерфляем на ЧЕ в Глазго

09.12.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская спортсменка Анастасия Шкурдай завоевала золотую награду на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (длина бассейна 25 м), который проходит в Глазго (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла золото на 100 м баттерфляем на ЧЕ в Глазго

Брестчанка финишировала за 56,21 сек. Второй коснулась бортика бассейна итальянка Елена Ди Лиддо (56,37 сек.). Бронзовая награда на счету греческой пловчихи Анны Дунтунаки (56,44 сек.).

Ранее белорус Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом.

Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла золото на 100 м баттерфляем на ЧЕ в Глазго

Чемпионат Европы на короткой воде является отборочным к мировому форуму - 2020. Завершатся соревнования сегодня.

Великобритания во второй раз принимает континентальный форум по плаванию на короткой воде, в первый раз он прошел в 1998 году в городе Шеффилде.

 
 
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  Белорусская спортсменка Анастасия Шкурдай завоевала золотую награду на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (длина...
 
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