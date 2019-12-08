Власти думают сделать 2 января выходным без отработки

Новогодние праздники в этом году не балуют белорусов большим количеством дополнительных выходных дней. Отдыхать мы будем 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу 4 января), 6 января (с отработкой в субботу 11 января) и 7 января.





Ранее в интернете появилась петиция сделать выходным 31 декабря (ее подписали больше 15,7 тысячи человек). Ведь последние годы белорусы отдыхали в этом день. Но в 2016-м и 2017-м он пришелся на субботу и воскресенье соответственно. Перед встречей 2019 года белорусы отдыхали в понедельник, 31 декабря, поскольку заранее отработали его в субботу, 29 декабря. Нынче инициатива продлить праздничную традицию не нашла поддержки у властей.









— В решении правительства есть рациональное зерно. Если делать выходным 31 декабря, то останется один рабочий день — 30 декабря. Люди будут праздновать на работе. А это фактически равносильно тому, что страна уходит на выходные 27 декабря, — пояснил TUT.BY собеседник, знакомый с обсуждением данного вопроса. — Но конец года всегда напряженная пора. Много хвостов. Надо спокойно закрыть год. Потом гулять. А подготовиться к празднику можно 28−29 декабря.





Вместе с тем обсуждается предложение сделать 2 января выходным без отработки в субботу, 4 января.





«Появилась информация, что 4 января не надо работать. 2 января будет полноценным выходным. Его не надо будет отрабатывать» , — сказал TUT.BY информированный источник. По его словам, «власти услышали запрос со стороны общества, и посчитали вариант со 2 января самым оптимальным».





Кстати, на днях премьер-министр Сергей Румас сообщил, что правительство внесло в Администрацию президента проект указа по поводу выходного 2 января.





— Если такое решение будет принято, то можно будет взять отгул 3 января и устроить небольшие новогодние каникулы. Все равно многие наши клиенты из Беларуси (это крупные госзаводы) и России будут отдыхать, — сказал TUT.BY представитель частной компании.