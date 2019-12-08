﻿ Власти думают сделать 2 января выходным без отработки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти думают сделать 2 января выходным без отработки

09.12.2019 08:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кажется, в дискуссии о выходных и рабочих днях на Новый год еще не поставлена точка.

Уже известно, что предложение устроить 31 декабря выходной в правительстве не поддержали. Однако, как стало известно TUT.BY, рассматривается вариант сделать 2 января выходным без отработки.

Новогодние праздники в этом году не балуют белорусов большим количеством дополнительных выходных дней. Отдыхать мы будем 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу 4 января), 6 января (с отработкой в субботу 11 января) и 7 января.

Ранее в интернете появилась петиция сделать выходным 31 декабря (ее подписали больше 15,7 тысячи человек). Ведь последние годы белорусы отдыхали в этом день. Но в 2016-м и 2017-м он пришелся на субботу и воскресенье соответственно. Перед встречей 2019 года белорусы отдыхали в понедельник, 31 декабря, поскольку заранее отработали его в субботу, 29 декабря. Нынче инициатива продлить праздничную традицию не нашла поддержки у властей.


— В решении правительства есть рациональное зерно. Если делать выходным 31 декабря, то останется один рабочий день — 30 декабря. Люди будут праздновать на работе. А это фактически равносильно тому, что страна уходит на выходные 27 декабря, — пояснил TUT.BY собеседник, знакомый с обсуждением данного вопроса. — Но конец года всегда напряженная пора. Много хвостов. Надо спокойно закрыть год. Потом гулять. А подготовиться к празднику можно 28−29 декабря.

Вместе с тем обсуждается предложение сделать 2 января выходным без отработки в субботу, 4 января.

«Появилась информация, что 4 января не надо работать. 2 января будет полноценным выходным. Его не надо будет отрабатывать» , — сказал TUT.BY информированный источник. По его словам, «власти услышали запрос со стороны общества, и посчитали вариант со 2 января самым оптимальным».

Кстати, на днях премьер-министр Сергей Румас сообщил, что правительство внесло в Администрацию президента проект указа по поводу выходного 2 января.

— Если такое решение будет принято, то можно будет взять отгул 3 января и устроить небольшие новогодние каникулы. Все равно многие наши клиенты из Беларуси (это крупные госзаводы) и России будут отдыхать, — сказал TUT.BY представитель частной компании.
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, в дискуссии о выходных и рабочих днях на Новый год еще не поставлена точка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп для всех на неделю 9–15 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболка кельвин кляйн женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика