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В Минске каршеринговый автомобиль врезался в троллейбус

09.12.2019 09:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 9 декабря на улице Чкалова каршеринговый автомобиль VW Polo с водителем и четырьмя пассажирами врезался в пустой троллейбус. Понадобилась помощь спасателей, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение об аварии на улице Чкалова поступило в МЧС 9 декабря в 00.14 от врача больницы скорой медицинской помощи. Требовалась помощь спасателей.

По предварительным данным, VW Polo столкнулся с пустым троллейбусом, следовавшим в парк. Внутри автомобиля находились пять человек.


Фото: МЧС

Фото: МЧС

Спасатели деблокировали из легкового автомобиля троих: водителя и двоих пассажиров. Еще двое пассажиров легкового автомобиля выбрались самостоятельно.

Все пятеро доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель троллейбуса не пострадала.

 
 
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Спасатели деблокировали из легкового автомобиля троих: водителя и двоих пассажиров. Еще двое пассажиров легкового автомобиля выбрались самостоятельно.
 
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