В Минске каршеринговый автомобиль врезался в троллейбус

Источник материала: Tut.by

Ночью 9 декабря на улице Чкалова каршеринговый автомобиль VW Polo с водителем и четырьмя пассажирами врезался в пустой троллейбус. Понадобилась помощь спасателей, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

Сообщение об аварии на улице Чкалова поступило в МЧС 9 декабря в 00.14 от врача больницы скорой медицинской помощи. Требовалась помощь спасателей.

По предварительным данным, VW Polo столкнулся с пустым троллейбусом, следовавшим в парк. Внутри автомобиля находились пять человек.



Фото: МЧС



Фото: МЧС

Спасатели деблокировали из легкового автомобиля троих: водителя и двоих пассажиров. Еще двое пассажиров легкового автомобиля выбрались самостоятельно.

Все пятеро доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель троллейбуса не пострадала.