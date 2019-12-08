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В Минске каршеринговый автомобиль врезался в троллейбус
Источник материала: Tut.by
Ночью 9 декабря на улице Чкалова каршеринговый автомобиль VW Polo с водителем и четырьмя пассажирами врезался в пустой троллейбус. Понадобилась помощь спасателей,
Сообщение об аварии на улице Чкалова поступило в МЧС 9 декабря в 00.14 от врача больницы скорой медицинской помощи. Требовалась помощь спасателей.
По предварительным данным, VW Polo столкнулся с пустым троллейбусом, следовавшим в парк. Внутри автомобиля находились пять человек.
Спасатели деблокировали из легкового автомобиля троих: водителя и двоих пассажиров. Еще двое пассажиров легкового автомобиля выбрались самостоятельно.
Все пятеро доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель троллейбуса не пострадала.
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Спасатели деблокировали из легкового автомобиля троих: водителя и двоих пассажиров. Еще двое пассажиров легкового автомобиля выбрались самостоятельно.
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