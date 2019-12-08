Представитель «Газпрома» пессимистично высказался о будущем общего рынка газа в ЕАЭС

Источник материала: Ежедневник



фото: belrynok.by

Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы "Газпрома" на российском рынке.

Об этом на форуме "Газ России 2019" заявил заместитель начальника департамента экономической экспертизы и ценообразования "Газпрома" Виктор Яценко. "Такой ситуации, наверное, уже больше не будет. Те цены в 400-500 долларов, которые мы когда-то видели, - какое-то поколение после нас, дай бог, увидит. Этой подушки больше нет...", - цитирует Яценко Интерфакс .

По подсчетам "Интерфакса", уровень экспортного паритета (то есть ниже экспорт оказывается менее доходным, чем поставки в соответствующие крайние западные регионы России) для поставок по "Северному потоку" составляет примерно 125 долларов за тысячу кубометров (на выходе на германский берег), а при поставках через Украину - 146 долларов (на входе в Словакию). Минувшим летом спотовые цены на газ в Европе опускались значительно ниже этих уровней. Впрочем, в наиболее слабый за этот год третий квартал "Газпром" показал среднюю цену экспорта в дальнее зарубежье на уровне 170 долларов за тысячу кубометров.

По словам Яценко, "в соответствии с тем, что пропадает подушка, надо посмотреть наши темпы (роста цен и тарифов - ИФ). С 2014 по 2019 год цены на газ выросли на 20%". "При этом инфляция выросла на 57%, а НДПИ для "Газпрома" вырос на 60%. Как вам экономика процесса, которая складывается? Уже не говорю, что с 2015 года не поднимались тарифы на транспортировку газа", - добавил он.

Комментируя перспективы разрешения проблем российского рынка газа в преддверии запуска с 2025 года единого рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Яценко признал: "Есть такое ощущение, что все проблемы, которые у нас сидят внутри, мы в том или ином виде перенесем в общий рынок газа".

Напомним, Минск получает российский газ по 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусские власти озвучивали желание получать газ по цене Смоленской области, учитывая интеграционные связи Беларуси и России (72 доллара). Правда, переговоры об этом не увенчались успехом. На будущий год правительство заложило в бюджете нынешнюю цену газа, хотя контракт с Россией на фоне продолжающихся переговоров на высшем уровне все еще не подписан.