ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представитель «Газпрома» пессимистично высказался о будущем общего рынка газа в ЕАЭС

09.12.2019 09:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Представитель «Газпрома» пессимистично высказался о будущем общего рынка газа в ЕАЭС

фото: belrynok.by

Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы "Газпрома" на российском рынке.

Об этом на форуме "Газ России 2019" заявил заместитель начальника департамента экономической экспертизы и ценообразования "Газпрома" Виктор Яценко. "Такой ситуации, наверное, уже больше не будет. Те цены в 400-500 долларов, которые мы когда-то видели, - какое-то поколение после нас, дай бог, увидит. Этой подушки больше нет...", - цитирует Яценко Интерфакс.

По подсчетам "Интерфакса", уровень экспортного паритета (то есть ниже экспорт оказывается менее доходным, чем поставки в соответствующие крайние западные регионы России) для поставок по "Северному потоку" составляет примерно 125 долларов за тысячу кубометров (на выходе на германский берег), а при поставках через Украину - 146 долларов  (на входе в Словакию). Минувшим летом спотовые цены на газ в Европе опускались значительно ниже этих уровней. Впрочем, в наиболее слабый за этот год третий квартал "Газпром" показал среднюю цену экспорта в дальнее зарубежье на уровне 170 долларов за тысячу кубометров.

По словам Яценко, "в соответствии с тем, что пропадает подушка, надо посмотреть наши темпы (роста цен и тарифов - ИФ). С 2014 по 2019 год цены на газ выросли на 20%". "При этом инфляция выросла на 57%, а НДПИ для "Газпрома" вырос на 60%. Как вам экономика процесса, которая складывается? Уже не говорю, что с 2015 года не поднимались тарифы на транспортировку газа", - добавил он.

Комментируя перспективы разрешения проблем российского рынка газа в преддверии запуска с 2025 года единого рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Яценко признал: "Есть такое ощущение, что все проблемы, которые у нас сидят внутри, мы в том или ином виде перенесем в общий рынок газа".

Напомним, Минск получает российский газ по 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусские власти озвучивали желание получать газ по цене Смоленской области, учитывая интеграционные связи Беларуси и России (72 доллара). Правда,  переговоры об этом не увенчались успехом. На будущий год правительство заложило в бюджете нынешнюю цену газа, хотя контракт с Россией на фоне продолжающихся переговоров на высшем уровне все еще не подписан.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доходов от экспорта природного газа больше не хватает для субсидирования работы "Газпрома" на российском рынке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Раскрыты первые подробности о новом флагмане Huawei
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика