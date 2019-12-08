Купи «УАЗ Патриот» в декабре и выбери себе подарок!

Источник материала: Виртуальный Брест

Какой подарок на Новый год самый лучший? Конечно, это эмоции и впечатления, о которых потом можно долго вспоминать и делиться ими с друзьями и близкими. В декабре УАЗ дарит каждому эмоции и впечатления, о которых вы не забудете еще долгое время. При покупке «УАЗ Патриот» в автосалоне компании БелАВТОномия вы можете сами выбрать себе подарок: скидка на автомобиль — 2000 руб., дополнительное оборудование на автомобиль (зимние шины, сигнализация и др.) или вы можете выбрать тур на двоих на зимний горнолыжный курорт в Буковель!





В акции участвуют две модели — «УАЗ Патриот Престиж» и «УАЗ Патриот Максимум» (МКПП), при покупке которых предоставляется подарок на выбор:

скидка в размере 2000 бел. руб. от рекомендованной розничной цены; тур в Буковель на двоих на 8 дней / 7 ночей в отель «Поляницкий», в стоимость тура включены проезд, проживание, питание, услуги инструктора и др. Возможные даты заездов: с 9 по 16 февраля, с 14 по 21 февраля, с 6 по 13 марта 2019 года; дополнительное оборудование на «УАЗ Патриот»: зимний комплект резины, сигнализация, комплект ковриков, защита картера, комплект чехлов и др.

Акция действительна по 31 декабря 2019 года и распространяется на автомобили в наличии на складе.



