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Купи «УАЗ Патриот» в декабре и выбери себе подарок!
09.12.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Какой подарок на Новый год самый лучший? Конечно, это эмоции и впечатления, о которых потом можно долго вспоминать и делиться ими с друзьями и близкими. В декабре УАЗ дарит каждому эмоции и впечатления, о которых вы не забудете еще долгое время. При покупке
В акции участвуют две модели —
Акция действительна по 31 декабря 2019 года и распространяется на автомобили в наличии на складе.
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Какой подарок на Новый год самый лучший? Конечно, это эмоции и впечатления, о которых потом можно долго вспоминать и делиться ими с друзьями и близкими. В декабре...
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