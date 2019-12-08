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В субботу состоялась уборка территории, прилегающей к реке Мухавец (там, где экотропа)

09.12.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В эту субботу, 7 декабря 2019 года, Ленинская и Московская РО ОО "БРСМ" г. Бреста в очередной раз сплотились и помогли сделать город немного чище.

В субботу состоялась уборка территории, прилегающей к реке Мухавец (там, где экотропа)

В рамках акции "ЗеДело" активисты п/о ОО "БРСМ" ГУО "СШ 9 г. Бреста", ГУО "СШ 18 г. Бреста" УО "БГМК им. Ширмы" Ленинского района г. Бреста, а также ГУО "СШ 26 г. Бреста" Московского района г. Бреста совместно с велоклубом трех возрастов "РаДея" Брестской областной общественной организации «Инвалид и среда» решили провести субботник.

В субботу состоялась уборка территории, прилегающей к реке Мухавец (там, где экотропа)

Старт субботника состоялся на территории спасательной станции ОСВОД 1".

В субботу состоялась уборка территории, прилегающей к реке Мухавец (там, где экотропа)

Общими силами всех неравнодушных была убрана территория от МК "Брестская крепость-герой" до супермаркета "Евроопт", который находится на Варшавском шоссе.

 
Теги: Брест
 
 
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  В эту субботу, 7 декабря 2019 года, Ленинская и Московская РО ОО "БРСМ" г. Бреста в очередной раз сплотились и помогли сделать город немного чище. В рамках акции...
 
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