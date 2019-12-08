В субботу состоялась уборка территории, прилегающей к реке Мухавец (там, где экотропа)

Источник материала: Виртуальный Брест

В эту субботу, 7 декабря 2019 года, Ленинская и Московская РО ОО "БРСМ" г. Бреста в очередной раз сплотились и помогли сделать город немного чище.





В рамках акции "ЗеДело" активисты п/о ОО "БРСМ" ГУО "СШ 9 г. Бреста", ГУО "СШ 18 г. Бреста" УО "БГМК им. Ширмы" Ленинского района г. Бреста, а также ГУО "СШ 26 г. Бреста" Московского района г. Бреста совместно с велоклубом трех возрастов "РаДея" Брестской областной общественной организации «Инвалид и среда» решили провести субботник.





Старт субботника состоялся на территории спасательной станции ОСВОД 1".





Общими силами всех неравнодушных была убрана территория от МК "Брестская крепость-герой" до супермаркета "Евроопт", который находится на Варшавском шоссе.