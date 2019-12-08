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В деревне Озаричи Валищенского сельсовета освятили новосооружённый поклонный крест
09.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Обряд освящения провел настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы д. Валище отец Василий. После соответствующих молитв настоятель прихода окропил крест святой водой и обратился с поздравительным словом к присутствовавшим. Он отметил, что поклонный крест, прежде всего, служит верующим местом для молитвы и поклонения Иисусу Христу, и выразил уверенность, что крест положит начало духовной работе над собой каждого человека.
Поздравила с праздником и искренне поблагодарила за инициативу на благо малой родины жителей Озаричей председатель Валищенского сельисполкома Тамара Вабищевич.
Вдохновителем и главным организатором выступила Валентина Борисевич. Ее первыми помощниками были староста деревни Озаричи Тамара Цеван, а также Антонина Басалай, Нина Струневская, Анна Минич, Татьяна Струневская. Идею поддержали и активно помогали реализовать Юрий Борисевич, Владимир Басалай, Сергей Борисевич. Работы по благоустройству колодца, который находится рядом с крестом, выполнили Иван Позняк, Валентин Басалай, Павел Кононович.
Наталья МИЛЕВСКАЯ
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> В деревне Озаричи Валищенского сельсовета 4 декабря освятили новосооруженный поклонный крест. Символично, что освящение прошло в большой православный праздник...
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