В деревне Озаричи Валищенского сельсовета освятили новосооружённый поклонный крест

Источник материала: Полесская правда



В деревне Озаричи Валищенского сельсовета 4 декабря освятили новосооруженный поклонный крест. Символично, что освящение прошло в большой православный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.





Чтобы стать участниками важного события, в центре Озаричей собрались не только местные жители, но и сельчане из соседних деревень.

Обряд освящения провел настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы д. Валище отец Василий. После соответствующих молитв настоятель прихода окропил крест святой водой и обратился с поздравительным словом к присутствовавшим. Он отметил, что поклонный крест, прежде всего, служит верующим местом для молитвы и поклонения Иисусу Христу, и выразил уверенность, что крест положит начало духовной работе над собой каждого человека.

Поздравила с праздником и искренне поблагодарила за инициативу на благо малой родины жителей Озаричей председатель Валищенского сельисполкома Тамара Вабищевич.





Так, деревянный крест, который находился в центре деревни ранее, не пощадило время. Появилась идея установить новый красивый металлический крест, благоустроить территорию вокруг него.

Вдохновителем и главным организатором выступила Валентина Борисевич. Ее первыми помощниками были староста деревни Озаричи Тамара Цеван, а также Антонина Басалай, Нина Струневская, Анна Минич, Татьяна Струневская. Идею поддержали и активно помогали реализовать Юрий Борисевич, Владимир Басалай, Сергей Борисевич. Работы по благоустройству колодца, который находится рядом с крестом, выполнили Иван Позняк, Валентин Басалай, Павел Кононович.





К благому делу подключились все неравнодушные жители и их семьи, всем миром удалось собрать средства и воплотить задуманное в жизнь. Теперь поклонный крест в центре деревни будет ее духовным щитом.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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